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  • Алексей Еременко: «Просто вычеркнули Романа на два года из футбола»

Алексей Еременко: «Просто вычеркнули Романа на два года из футбола»

19 октября 2017, 11:14
11

Экс-футболист «Сатурна» Алексей Еременко помогает своему брату полузащитнику ЦСКА Роману переживать двухгодичную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Уже через полгода он сможет вернуться к занятиям в составе армейского клуба.

– Нелегкий год был для всей семьи, но духом не падаем, есть цель – уже через полгода Роме можно будет начать тренироваться с командой. Он постоянно поддерживает форму. Мы понимаем, что полтора года каждый день бегать по 20 км, поддерживая форму, бессмысленно. Вот когда останется полгода, тогда и начнет потихоньку ее набирать. А так с мячом он играет постоянно: в Хельсинки много русских, регулярно собираемся по выходным и играем двусторонки для того же Ромы, чтобы он чувствовал, что он в команде, потому что одному – не то.

Ему нелегко смотреть большие игры того же ЦСКА по телевизору. Ведь все произошло в момент, когда он был в порядке. Думаю, он вернется очень сильным, тем более ему повезло с телом: если бы я без футбола год был, весил бы уже, наверное, килограмм 200, а он ни килограмма не сбросил, ни килограмма не набрал.

Да, человек виноват, но взять и бросить его на два года, как будто он убил кого-то… Если наказывать, накажите так, чтобы он оставался футболе и приносил ему пользу – тренировал или что-то еще. Все-таки Роман – не простой футболист, у него хороший класс, и он многому мог бы научить. А так просто вычеркнули человека на два года.

Думаю, в голове у него много вещей поменялось, потому что ситуация непростая. Но у него есть семья и знакомые, которые его поддерживают, и он это чувствует.

Мы понимаем, что ситуация влияет на его имидж, но все знают, какой Роман человек и футболист. Понимаю, если бы это происходило несколько раз, но никогда к нему никаких претензий не было. А тут случилось такое. Думаю, все зависит от него.

– Роман поддерживает связь с ЦСКА?

– Бывает, что созваниваются. Но так-то мы чувствуем, кто в это время был с нами, а кто – бросил. Все познается в сложных ситуациях

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Алексей Еременко Роман
Комментарии (11)
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трениришко
1508401584
других на 10 лет сажают, а его всего на 2 года от футбола отлучили. Наркоманы не толстеют
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insider_retro
1508402014
Кокаин - это даже не фармакология, когда идут на допинг для улучшения результатов... Блажь, за которую сам и несёт ответственность... За то определился с окружающими людьми, теперь знает с кем за стол не сядет...
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Andrey160268
1508402414
Роман сам себя вычеркнул из футбола! И не надо тут говорить, что он мог бы во время дисквалификации заниматься тренерской работой или еще чем-то, у него на это просто нет морального права. Кто бы отдал своего сына на воспитание тренеру - наркоману? Думаю, что никто. Так что получил по заслугам и данное наказание считаю еще слишком мягким, т.к. спорт и наркота вещи несовместимые, это же аксиома.
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multiscan
1508403543
Неужели этот наркоман в 31год и с перерывом в игре в 2 года в ЦСКА кому- то нужен? Ему теперь одна дорога - тренировать после рабочего дня местных дворовых слесарей- алкашей. Может, гоняя мячик, они чуть меньше нализываться будут.
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СЛАВА 81
1508405049
Он сам себя дисквалифицировал. Вы не поверите у моего друга отец говорил , что Еременко наркоман еще за долго до этого скандала, а мы дураки смеялись.
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OfaZavr
1508406319
но ведь только самого себя и нужно винить, зачем было всякой чушью заниматься.
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BRO_football
1508408429
Год назад, когда всё это произошло в России был скандал по поводу использования русскими спортсменами допинга на Олимпийских играх. И тут внезапно появляется футболист из российского клуба, которого поймали на употреблении наркотиков/допинга. В такой ситуации без отстранения не обошлось бы.
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nik55
1508415842
сам виноват
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Smekaev
1508418638
Если за кокаин по честному отстранять, то почти все латиноамериканские игроки тоже на 2 года присядут, да и европейских не мало. Это был точечный удар. И кокаин тут не при чем - не было бы его, что-нибудь другое нашли.
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Лошак
1508430256
Мэсси обнаглел до того,что допинг прямо на поле жрёт и ничего. А все кричат,что гнум глюкозкой балуется. Вот так...
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