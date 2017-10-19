Алексей Еременко: «Просто вычеркнули Романа на два года из футбола»

Экс-футболист «Сатурна» Алексей Еременко помогает своему брату полузащитнику ЦСКА Роману переживать двухгодичную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Уже через полгода он сможет вернуться к занятиям в составе армейского клуба.

– Нелегкий год был для всей семьи, но духом не падаем, есть цель – уже через полгода Роме можно будет начать тренироваться с командой. Он постоянно поддерживает форму. Мы понимаем, что полтора года каждый день бегать по 20 км, поддерживая форму, бессмысленно. Вот когда останется полгода, тогда и начнет потихоньку ее набирать. А так с мячом он играет постоянно: в Хельсинки много русских, регулярно собираемся по выходным и играем двусторонки для того же Ромы, чтобы он чувствовал, что он в команде, потому что одному – не то.

Ему нелегко смотреть большие игры того же ЦСКА по телевизору. Ведь все произошло в момент, когда он был в порядке. Думаю, он вернется очень сильным, тем более ему повезло с телом: если бы я без футбола год был, весил бы уже, наверное, килограмм 200, а он ни килограмма не сбросил, ни килограмма не набрал.

Да, человек виноват, но взять и бросить его на два года, как будто он убил кого-то… Если наказывать, накажите так, чтобы он оставался футболе и приносил ему пользу – тренировал или что-то еще. Все-таки Роман – не простой футболист, у него хороший класс, и он многому мог бы научить. А так просто вычеркнули человека на два года.

Думаю, в голове у него много вещей поменялось, потому что ситуация непростая. Но у него есть семья и знакомые, которые его поддерживают, и он это чувствует.

Мы понимаем, что ситуация влияет на его имидж, но все знают, какой Роман человек и футболист. Понимаю, если бы это происходило несколько раз, но никогда к нему никаких претензий не было. А тут случилось такое. Думаю, все зависит от него.

– Роман поддерживает связь с ЦСКА?

– Бывает, что созваниваются. Но так-то мы чувствуем, кто в это время был с нами, а кто – бросил. Все познается в сложных ситуациях