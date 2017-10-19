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    Алексей Еременко: «Просто вычеркнули Романа на два года из футбола»

    Экс-футболист «Сатурна» Алексей Еременко помогает своему брату полузащитнику ЦСКА Роману переживать двухгодичную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Уже через полгода он сможет вернуться к занятиям в составе армейского клуба.

    – Нелегкий год был для всей семьи, но духом не падаем, есть цель – уже через полгода Роме можно будет начать тренироваться с командой. Он постоянно поддерживает форму. Мы понимаем, что полтора года каждый день бегать по 20 км, поддерживая форму, бессмысленно. Вот когда останется полгода, тогда и начнет потихоньку ее набирать. А так с мячом он играет постоянно: в Хельсинки много русских, регулярно собираемся по выходным и играем двусторонки для того же Ромы, чтобы он чувствовал, что он в команде, потому что одному – не то.

    Ему нелегко смотреть большие игры того же ЦСКА по телевизору. Ведь все произошло в момент, когда он был в порядке. Думаю, он вернется очень сильным, тем более ему повезло с телом: если бы я без футбола год был, весил бы уже, наверное, килограмм 200, а он ни килограмма не сбросил, ни килограмма не набрал.

    Да, человек виноват, но взять и бросить его на два года, как будто он убил кого-то… Если наказывать, накажите так, чтобы он оставался футболе и приносил ему пользу – тренировал или что-то еще. Все-таки Роман – не простой футболист, у него хороший класс, и он многому мог бы научить. А так просто вычеркнули человека на два года.

    Думаю, в голове у него много вещей поменялось, потому что ситуация непростая. Но у него есть семья и знакомые, которые его поддерживают, и он это чувствует.

    Мы понимаем, что ситуация влияет на его имидж, но все знают, какой Роман человек и футболист. Понимаю, если бы это происходило несколько раз, но никогда к нему никаких претензий не было. А тут случилось такое. Думаю, все зависит от него.

    – Роман поддерживает связь с ЦСКА?

    – Бывает, что созваниваются. Но так-то мы чувствуем, кто в это время был с нами, а кто – бросил. Все познается в сложных ситуациях

    Источник: ТАСС

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    19.10.2017 11:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +161

      Лошак 19 октября 2017, 19:24

      Мэсси обнаглел до того,что допинг прямо на поле жрёт и ничего. А все кричат,что гнум глюкозкой балуется. Вот так...

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 октября 2017, 18:07

      спасибо пусть скажет ,что не на зону уехал,был бы дворовый вася,уже бы сидел

      0
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 19 октября 2017, 16:10

      Если за кокаин по честному отстранять, то почти все латиноамериканские игроки тоже на 2 года присядут, да и европейских не мало. Это был точечный удар. И кокаин тут не при чем - не было бы его, что-нибудь другое нашли.

      1
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      Рейтинг: +8119

      nik55 19 октября 2017, 15:24

      сам виноват

      1
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 19 октября 2017, 13:20

      Год назад, когда всё это произошло в России был скандал по поводу использования русскими спортсменами допинга на Олимпийских играх. И тут внезапно появляется футболист из российского клуба, которого поймали на употреблении наркотиков/допинга. В такой ситуации без отстранения не обошлось бы.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 12:45

      но ведь только самого себя и нужно винить, зачем было всякой чушью заниматься.

      3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 19 октября 2017, 12:24

      Он сам себя дисквалифицировал. Вы не поверите у моего друга отец говорил , что Еременко наркоман еще за долго до этого скандала, а мы дураки смеялись.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 октября 2017, 11:59

      Неужели этот наркоман в 31год и с перерывом в игре в 2 года в ЦСКА кому- то нужен? Ему теперь одна дорога - тренировать после рабочего дня местных дворовых слесарей- алкашей. Может, гоняя мячик, они чуть меньше нализываться будут.

      -1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 19 октября 2017, 11:40

      Роман сам себя вычеркнул из футбола! И не надо тут говорить, что он мог бы во время дисквалификации заниматься тренерской работой или еще чем-то, у него на это просто нет морального права. Кто бы отдал своего сына на воспитание тренеру - наркоману? Думаю, что никто. Так что получил по заслугам и данное наказание считаю еще слишком мягким, т.к. спорт и наркота вещи несовместимые, это же аксиома.

      5
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 11:33

      Кокаин - это даже не фармакология, когда идут на допинг для улучшения результатов... Блажь, за которую сам и несёт ответственность... За то определился с окружающими людьми, теперь знает с кем за стол не сядет...

      5
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