Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адам Кокошка - статистика

Завершил карьеру
6 октября 1986 (40)
#3 | Защитник
186 см
Польша
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
22
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 0
20.04.2015
Торпедо
1' - 120'
73'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Торпедо
0 : 0
13.04.2015
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
2 : 0
08.04.2015
Торпедо
46' - 120'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1 : 3
05.04.2015
Торпедо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Торпедо
0 : 1
21.03.2015
Спартак
1' - 19'
18'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Торпедо
1 : 1
15.03.2015
Зенит
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
09.03.2015
Торпедо
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Торпедо
2 : 2
08.12.2014
Уфа
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0 : 1
03.12.2014
Торпедо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
29.11.2014
Торпедо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Торпедо
0 : 1
08.11.2014
Локомотив
1' - 90'
37'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Торпедо
0 : 1
03.11.2014
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Торпедо
0 : 0
25.10.2014
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
1 : 1
20.10.2014
Торпедо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
2 : 1
29.09.2014
Торпедо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Торпедо
1 : 3
22.09.2014
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
3 : 1
14.09.2014
Торпедо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Мордовия
1 : 0
30.08.2014
Торпедо
1' - 90'
77'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Торпедо
0 : 3
24.08.2014
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Урал
0 : 2
16.08.2014
Торпедо
1' - 90'
73'
5'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Торпедо
1 : 1
12.08.2014
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
8 : 1
09.08.2014
Торпедо
1' - 90'
45'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
ЦСКА
4 : 1
02.08.2014
Торпедо
46' - 90'
Главные новости
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
1
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
8
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+