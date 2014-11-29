Адам Кокошка - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Кокошка
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Кокошка
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|22
|0
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.04.2015
|1' -93'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|73'
|13.04.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Ахмат (Грозный)
|08.04.2015
|46' -93'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|21.03.2015
|1' -19'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|18'
|15.03.2015
|1' -93'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|09.03.2015
|1' -94'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|08.12.2014
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Уфа (Уфа)
|03.12.2014
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|29.11.2014
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|08.11.2014
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|37'
|03.11.2014
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|25.10.2014
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|20.10.2014
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|29.09.2014
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|22.09.2014
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:3
|Динамо (Москва)
|14.09.2014
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Торпедо (Москва)
|30.08.2014
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|77'
|24.08.2014
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:3
|Краснодар (Краснодар)
|16.08.2014
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|73' 5'
|12.08.2014
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|09.08.2014
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|8:1
|Торпедо (Москва)
|45'
|02.08.2014
|46' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:1
|Торпедо (Москва)