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    Адам Кокошка - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Адам
    Фамилия Кокошка
    Команда Шленск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 октября 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 22 0 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.04.2015 1' -93' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Торпедо (Москва)
    73'
    13.04.2015 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Ахмат (Грозный)
    08.04.2015 46' -93' Локомотив (Москва) 2:0 Торпедо (Москва)
    05.04.2015 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:3 Торпедо (Москва)
    21.03.2015 1' -19' Торпедо (Москва) 0:1 Спартак (Москва)
    18'
    15.03.2015 1' -93' Торпедо (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    09.03.2015 1' -94' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 Торпедо (Москва)
    08.12.2014 1' -90' Торпедо (Москва) 2:2 Уфа (Уфа)
    03.12.2014 1' -90' Ахмат (Грозный) 0:1 Торпедо (Москва)
    29.11.2014 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Торпедо (Москва)
    08.11.2014 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Локомотив (Москва)
    37'
    03.11.2014 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Арсенал (Тула)
    25.10.2014 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    20.10.2014 1' -90' Уфа (Уфа) 1:1 Торпедо (Москва)
    29.09.2014 1' -90' Рубин (Казань) 2:1 Торпедо (Москва)
    22.09.2014 1' -90' Торпедо (Москва) 1:3 Динамо (Москва)
    14.09.2014 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Торпедо (Москва)
    30.08.2014 1' -90' Мордовия (Саранск) 1:0 Торпедо (Москва)
    77'
    24.08.2014 1' -90' Торпедо (Москва) 0:3 Краснодар (Краснодар)
    16.08.2014 1' -90' Урал (Екатеринбург) 0:2 Торпедо (Москва)
    73' 5'
    12.08.2014 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    09.08.2014 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 8:1 Торпедо (Москва)
    45'
    02.08.2014 46' -90' ЦСКА (Москва) 4:1 Торпедо (Москва)
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