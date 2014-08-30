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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Торпедо
Мордовия - Торпедо: обзор матча 30 августа 2014
Мордовия
30.08.2014, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
20'
Е. Луценко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Торпедо
Желтая карточка
А. Коченков
90'
+3
Замена
В. Божович
️️️️
О. Власов
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
85'
79'
Желтая карточка
Р. Мирзов
77'
Желтая карточка
А. Кокошка
69'
Замена
С. Давыдов
️️️️
С. Фомин
Замена
А. Бобер
️️️️
Д. Сысуев
68'
Замена
М. Перендиа
️️️️
М. Дональд
62'
61'
Замена
А. Пугин
️️️️
А. Салугин
Вторая желтая
И. Шитов
59'
55'
Желтая карточка
Е. Тараканов
Желтая карточка
И. Шитов
38'
Желтая карточка
Р. Нахушев
31'
29'
Желтая карточка
С. Фомин
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
Пас отдал
О. Власов
20'
14'
Желтая карточка
А. Салугин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
84
Олег Власов
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
8
Лукаш Тесак
(К)
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ПЗ
77
Александр Салугин
ЛП
99
Игорь Шевченко
ОП
3
Адам Кокошка
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
16
Далибор Стеванович
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-3-1-2
1
Коченков
32
Ломич
5
Васин
55
Нахушев
24
Шитов
6
Ле Таллек
20
Дональд
18
Ниассе
84
Власов
48
Луценко
8
Сысуев
4-2-2-2
98
Будаков
99
Новосельцев
44
Рыков
55
Тараканов
8
Тесак
99
Шевченко
3
Кокошка
4
Фомин
77
Салугин
16
Стеванович
27
Мирзов
84
Власов
12
Божович
12
Божович
84
Власов
20
Дональд
40
Перендиа
40
Перендиа
20
Дональд
8
Сысуев
8
Бобер
8
Бобер
8
Сысуев
77
Салугин
17
Пугин
17
Пугин
77
Салугин
4
Фомин
10
Давыдов
10
Давыдов
4
Фомин
Остались в запасе
Мордовия
Торпедо
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Мордовия - Торпедо
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:45 (прямая)
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