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Торпедо - Амкар-Пермь
Торпедо - Амкар-Пермь: обзор матча 12 августа 2014
Торпедо
12.08.2014, вторник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
43'
В. Рыков
62'
И. Пикущак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Амкар-Пермь
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Шевченко
90'
+1
90'
Желтая карточка
Т. Фибел
Желтая карточка
Д. Айдов
82'
Желтая карточка
В. Рыков
81'
78'
Желтая карточка
И. Киреев
Замена
А. Пугин
️️️️
С. Давыдов
75'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
Е. Тараканов
71'
62'
ГОЛ! 1:1!
И. Пикущак
61'
Замена
И. Пикущак
️️️️
Г. Пеев
Желтая карточка
А. Салугин
59'
53'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Я. Гол
ГОЛ! 1:0!
В. Рыков
43'
32'
Желтая карточка
З. Сираков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Дмитрий Айдов
(К)
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ПЗ
71
Михаил Багаев
ЛП
3
Адам Кокошка
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦП
77
Александр Салугин
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
40
Благо
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
4-1-4-1
30
Жевнов
8
Тесак
44
Рыков
4
Айдов
55
Тараканов
3
Кокошка
71
Багаев
4
Фомин
99
Шевченко
77
Салугин
10
Давыдов
4-1-4-1
1
Герус
14
Сираков
21
Белоруков
97
Фибел
11
Занев
5
Гол
7
Пеев
40
Благо
8
Огуде
88
Киреев
31
Соломатин
55
Тараканов
99
Новосельцев
99
Новосельцев
55
Тараканов
10
Давыдов
17
Пугин
17
Пугин
10
Давыдов
99
Шевченко
27
Мирзов
27
Мирзов
99
Шевченко
5
Гол
18
Коломейцев
18
Коломейцев
5
Гол
7
Пеев
10
Пикущак
10
Пикущак
7
Пеев
Остались в запасе
Торпедо
Амкар-Пермь
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Николай Савичев
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
40
Юрий Кулешов
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Торпедо - Амкар-Пермь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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