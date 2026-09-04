Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Шахания
Франческо Антонуччи
Статистика
€ 900 тыс
Франческо Антонуччи - статистика
Аль-Шахания
20 июня 1999 (27), Шарлеруа
#10 | Полузащитник
171 см
Бельгия | Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Шамаль
4 : 2
04.09.2026
Аль-Шахания
1' - 76'
45'
Статистика по турнирам
Катар. Лига звезд 2024/2025
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волендам
16
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Волендам
3 : 2
28.05.2023
Экселсиор
1' - 90'
27'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
21.05.2023
Волендам
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Волендам
2 : 1
13.05.2023
Спарта
1' - 90'
67'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
4 : 1
05.05.2023
Волендам
Был в запасе
52'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Волендам
2 : 0
21.04.2023
Камбур
25' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Волендам
2 : 3
16.04.2023
ПСВ
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
2 : 1
08.04.2023
Волендам
1' - 71'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Утрехт
0 : 0
02.04.2023
Волендам
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Волендам
2 : 1
17.03.2023
Фортуна
85' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Волендам
3 : 1
04.03.2023
Эммен
1' - 66'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
НЕК
3 : 0
25.02.2023
Волендам
1' - 65'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Волендам
2 : 0
18.02.2023
Витесс
1' - 79'
12'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Твенте
3 : 0
12.02.2023
Волендам
1' - 62'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Волендам
1 : 1
04.02.2023
АЗ Алкмаар
63' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Волендам
3 : 2
29.01.2023
Гронинген
87' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Волендам
1 : 4
14.08.2022
НЕК
1' - 36'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Гронинген
2 : 2
07.08.2022
Волендам
1' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+