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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Волендам
Твенте - Волендам: обзор матча 12 февраля 2023
Твенте
12.02.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 21 тур
3 : 0
Завершен
Волендам
16'
Д. Бренет
17'
В. Черны
20'
М. Хилгерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Волендам
Желтая карточка
Р. Преппер
88'
80'
Замена
И. Эль-Кадири
️️️️
Д. Джон Маркин
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Мисиджан
79'
73'
Замена
Д. ван Мегем
️️️️
Ф. Да Силва
Замена
М. Брюнс
️️️️
М. Хилгерс
66'
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
62'
62'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Ф. Антонуччи
Замена
М. Садилек
️️️️
А. Салах-Эддин
46'
46'
Замена
Б. Бенамар
️️️️
Д. Флинт
46'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
Д. Мирани
Замена
М. Влап
️️️️
С. Стейн
46'
ГОЛ! 3:0!
М. Хилгерс
Пас отдал
Р. Преппер
20'
ГОЛ! 2:0!
В. Черны
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бренет
Пас отдал
Р. Преппер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Сем Стейн
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
5
Салах-Эддин
30
Бренет
6
Зерруки
14
Стейн
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
3-3-2-1-1
1
Станкович
4
Плат
4
Мирани
4
Мбуямба
3
Флинт
6
Эйтинг
2
Джон Маркин
6
Твигт
8
Да Силва
10
Антонуччи
21
Мюрен
2
Хилгерс
38
Брюнс
38
Брюнс
2
Хилгерс
5
Салах-Эддин
23
Садилек
23
Садилек
5
Салах-Эддин
14
Стейн
14
Влап
14
Влап
14
Стейн
7
Мисиджан
11
Ротс
11
Ротс
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
10
Антонуччи
5
Джеймс
5
Джеймс
10
Антонуччи
3
Флинт
5
Бенамар
5
Бенамар
3
Флинт
2
Джон Маркин
11
Эль-Кадири
11
Эль-Кадири
2
Джон Маркин
4
Мирани
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
4
Мирани
8
Да Силва
7
ван Мегем
7
ван Мегем
8
Да Силва
Остались в запасе
Твенте
Волендам
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Твенте - Волендам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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