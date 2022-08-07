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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Волендам
Гронинген - Волендам: обзор матча 07 августа 2022
Гронинген
07.08.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 1 тур
2 : 2
Завершен
Волендам
2'
С. Нгонг
34'
Й. Ларсен
68'
Б. Бенамар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Волендам
83'
Желтая карточка
Б. Бенамар
68'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бенамар
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
Р. Лундквист
67'
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
С. Нгонг
66'
Замена
П. Абрахам
️️️️
Т. Суслов
66'
ГОЛ! 2:0!
Й. Ларсен
Пас отдал
С. Нгонг
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Нгонг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Гронинген - Волендам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
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Гронинген
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Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
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