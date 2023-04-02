Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Волендам
Утрехт - Волендам: обзор матча 02 апреля 2023
Утрехт
02.04.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 27 тур
0 : 0
Завершен
Волендам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Волендам
Желтая карточка
Ш. Клайбер
89'
89'
Замена
Ф. Да Силва
️️️️
К. Твигт
82'
Замена
Р. Мюрен
️️️️
Х. Верман
Замена
В. Йенсен
️️️️
С. ван де Стрек
80'
75'
Замена
Ф. Антонуччи
️️️️
Д. ван Мегем
64'
Желтая карточка
Х. Верман
Замена
Б. Дост
️️️️
Б. Рамселар
64'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Т. Бут
64'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Фабиан де Кейзер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
12
Бас Дост
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
26
Гивайро Рид
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
4-2-3-1
1
де Кейзер
3
ван дер Хоорн
3
Хендрикс
24
Виргевер
2
Клайбер
20
Броуверс
21
Торнстра
22
ван де Стрек
18
Бут
23
Рамселар
9
Дувикас
3-3-1-1-2
1
Станкович
4
Мбуямба
5
Бенамар
2
Буур
4
Плат
6
Эйтинг
2
Джон Маркин
6
Твигт
11
Ористанио
9
Верман
7
ван Мегем
22
ван де Стрек
55
Йенсен
55
Йенсен
22
ван де Стрек
18
Бут
49
Буссаид
49
Буссаид
18
Бут
23
Рамселар
12
Дост
12
Дост
23
Рамселар
6
Твигт
8
Да Силва
8
Да Силва
6
Твигт
7
ван Мегем
10
Антонуччи
10
Антонуччи
7
ван Мегем
9
Верман
21
Мюрен
21
Мюрен
9
Верман
Остались в запасе
Утрехт
Волендам
33
Кевин Гаделла
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
26
Гивайро Рид
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Антони Декотт
ЦФ
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
26
Гивайро Рид
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Утрехт - Волендам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
Новости команд
Все
Утрехт
Волендам
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«Волендам» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.7
13 марта
«Волендам» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.7
28 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«Зволле» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 07 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
6 февраля
«Волендам» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.4
31 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+