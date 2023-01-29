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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Гронинген
Волендам - Гронинген: обзор матча 29 января 2023
Волендам
29.01.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
3 : 2
Завершен
Гронинген
21'
Г. Ористанио
55'
К. Твигт
78'
Р. Мюрен
50'
Й. Хове
73'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Гронинген
Замена
Ф. Антонуччи
️️️️
Р. Мюрен
87'
86'
Замена
М. те Верик
️️️️
Р. Оратмангоен
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Г. Ористанио
83'
ГОЛ! 3:2!
Р. Мюрен
78'
73'
ГОЛ! 2:2!
Р. Пепи
Пас отдал
Д. Ирандаст
71'
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
Т. Блокзийл
71'
Замена
Т. ван Берген
️️️️
Р. Лундквист
70'
Желтая карточка
И. Дыбвик Мяяття
ГОЛ! 2:1!
К. Твигт
Пас отдал
Ф. Да Силва
55'
50'
ГОЛ! 1:1!
Й. Хове
Пас отдал
Т. Блокзийл
ГОЛ! 1:0!
Г. Ористанио
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Флоран Да Силва
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Дале Ирандаст
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
3-3-3-1
1
Станкович
4
Мирани
3
Флинт
2
Джон Маркин
4
Мбуямба
6
Эйтинг
4
Плат
8
Да Силва
6
Твигт
11
Ористанио
21
Мюрен
4-1-3-2
34
Веррипс
4
ван Гелдерен
37
Халуш
22
Серенсен
3
Блокзийл
8
Хове
11
Оратмангоен
10
Лундквист
25
Мяяття
10
Суслов
9
Пепи
21
Мюрен
10
Антонуччи
10
Антонуччи
21
Мюрен
11
Ористанио
25
Зеефуик
25
Зеефуик
11
Ористанио
11
Оратмангоен
23
те Верик
23
те Верик
11
Оратмангоен
3
Блокзийл
10
Ирандаст
10
Ирандаст
3
Блокзийл
10
Лундквист
26
ван Берген
26
ван Берген
10
Лундквист
Остались в запасе
Волендам
Гронинген
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Волендам - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Крас Стадион
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