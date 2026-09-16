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Япония. Джей-лига
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Касива Рейсол
Маса
Статистика
€ 500 тыс
Маса - статистика
Касива Рейсол
18 июля 1999 (27)
#11 | Полузащитник
168 см
Япония
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 1
16.09.2026
Касива Рейсол
46' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Япония. Джей-лига 2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
69' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Порту
2 : 1
12.05.2024
Боавишта
77' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Боавишта
1 : 1
04.05.2024
Жил Висенте
82' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
27.04.2024
Боавишта
77' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Боавишта
1 : 1
20.04.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Арука
2 : 1
14.04.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
2 : 0
05.04.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
0 : 0
30.03.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
6 : 1
17.03.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Боавишта
1 : 0
09.03.2024
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Фамаликан
1 : 1
04.03.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Боавишта
0 : 4
26.02.2024
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Шавиш
2 : 1
17.02.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Боавишта
2 : 1
10.02.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Каза Пиа
0 : 0
05.02.2024
Боавишта
35' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Боавишта
1 : 3
28.01.2024
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Бенфика
2 : 0
19.01.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
1 : 4
14.01.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Боавишта
1 : 1
05.01.2024
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
1 : 0
30.12.2023
Боавишта
17' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Боавишта
1 : 1
16.12.2023
Витория Гимараеш
76' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
3 : 1
10.12.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Боавишта
0 : 4
03.12.2023
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
1 : 3
12.11.2023
Фаренсе
1' - 56'
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
2 : 0
05.11.2023
Боавишта
1' - 61'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 2
30.10.2023
Спортинг
1' - 75'
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
1 : 1
06.10.2023
Боавишта
70' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Боавишта
2 : 2
30.09.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
4 : 1
24.09.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
4 : 1
18.09.2023
Шавиш
82' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Эшторил
1 : 2
03.09.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Боавишта
1 : 1
27.08.2023
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
1 : 4
19.08.2023
Боавишта
84' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Боавишта
3 : 2
14.08.2023
Бенфика
Был в запасе
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