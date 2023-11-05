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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Боавишта
Риу Аве - Боавишта: обзор матча 05 ноября 2023
Риу Аве
05.11.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 10 тур
2 : 0
Завершен
Боавишта
37'
F. Ronaldo
47'
Э. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Боавишта
90'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
С. Агра
90'
Замена
И. Вукотич
️️️️
М. Рейзинью
Замена
П. Вильям
️️️️
М. Нобрега
90'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
90'
Замена
Р. Панталон
️️️️
F. Ronaldo
90'
82'
Желтая карточка
J. De Santis
82'
Замена
J. De Santis
️️️️
С. Перес
82'
Замена
B.
️️️️
Б. Оньемаечи
Замена
Эрнани
️️️️
B. Ventura
80'
Замена
Z. Manuel
️️️️
А. Перейра
71'
61'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Маса
ГОЛ! 2:0!
Э. Боатенг
47'
Желтая карточка
Э. Боатенг
45'
+3
42'
Желтая карточка
Ч. Авазим
Желтая карточка
А. Перейра
40'
ГОЛ! 1:0!
F. Ronaldo
Пас отдал
Коштинья
37'
Желтая карточка
F. Ronaldo
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
11
Bruno Ventura
ЦП
6
Гуга
(К)
АП
95
Андре Перейра
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
(К)
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
11
Маса
АП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Риу Аве
3
Патрик Вильям
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Боавишта
12
Luís Pires
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
4-1-1-1-3
91
Джонатан
23
Жозуэ
33
Сантос
3
Нобрега
20
Коштинья
6
Удрхири
11
6
Гуга
9
Боатенг
11
95
Перейра
3-3-2-2
13
Гонсалвеш
15
Авазим
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
42
Макута
24
Перес
7
Рейзинью
21
Мораиш
11
Маса
7
Агра
9
Боженик
3
Нобрега
3
Вильям
3
Вильям
3
Нобрега
11
42
Панталон
42
Панталон
11
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
95
Перейра
70
70
95
Перейра
11
27
Эрнани
27
Эрнани
11
7
Рейзинью
8
Вукотич
8
Вукотич
7
Рейзинью
70
Оньемаечи
80
80
70
Оньемаечи
7
Агра
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
7
Агра
11
Маса
77
Сантуш
77
Сантуш
11
Маса
24
Перес
9
9
24
Перес
Остались в запасе
Риу Аве
Боавишта
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
12
Luís Pires
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
12
Luís Pires
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Риу Аве - Боавишта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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