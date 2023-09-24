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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Боавишта
Брага - Боавишта: обзор матча 24 сентября 2023
Брага
24.09.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 6 тур
4 : 1
Завершен
Боавишта
19'
Р. Орта
37'
С. Банза
54'
А. Мусрати (П)
57'
Р. Орта
26'
Т. Мораиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Боавишта
Желтая карточка
С. Банза
90'
+5
Замена
А. Орта
️️️️
Пицци
77'
77'
Замена
Ибрахима
️️️️
Б. Лоуреншу
77'
Замена
B.
️️️️
М. Рейзинью
76'
Замена
J. De Santis
️️️️
Р. Боженик
Замена
А. Руис
️️️️
А. Джало
71'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Саласар
71'
65'
Замена
И. Вукотич
️️️️
Г. Макута
65'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
С. Агра
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Р. Орта
65'
Замена
А. Марин
️️️️
К. Борха
65'
ГОЛ! 4:1!
Р. Орта
57'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Мусрати
54'
Желтая карточка
Р. Орта
49'
45'
+2
Желтая карточка
Г. Макута
ГОЛ! 2:1!
С. Банза
Пас отдал
Пицци
37'
31'
Вторая желтая
С. Перес
30'
Желтая карточка
С. Перес
26'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мораиш
Пас отдал
Г. Макута
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
Пас отдал
В. Гомес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Боавишта
12
Luís Pires
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
26
Борха
4
Ниакате
4
Саатджи
2
Гомес
73
Мусрати
25
Джало
21
Пицци
21
Орта
24
Банза
17
Саласар
3-3-2-2
13
Гонсалвеш
15
Авазим
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
24
Перес
42
Макута
7
Рейзинью
21
Мораиш
17
Лоуреншу
7
Агра
9
Боженик
26
Борха
3
Марин
3
Марин
26
Борха
21
Пицци
6
Орта
6
Орта
21
Пицци
17
Саласар
8
Моутинью
8
Моутинью
17
Саласар
21
Орта
9
Лопеш
9
Лопеш
21
Орта
25
Джало
9
Руис
9
Руис
25
Джало
17
Лоуреншу
8
Ибрахима
8
Ибрахима
17
Лоуреншу
42
Макута
8
Вукотич
8
Вукотич
42
Макута
7
Рейзинью
80
80
7
Рейзинью
7
Агра
77
Сантуш
77
Сантуш
7
Агра
9
Боженик
9
9
9
Боженик
Остались в запасе
Брага
Боавишта
21
Лукаш Хорничек
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
77
Брума
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
12
Luís Pires
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
11
Маса
АП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
77
Брума
ЛВ
Остались в запасе
12
Luís Pires
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
11
Маса
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Брага - Боавишта
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
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