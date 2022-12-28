Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Константинос Коцопулос - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Константинос
    Фамилия Коцопулос
    Команда Атромитос
    Состав Основной
    Родной город Верия
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 Был в запасе Атромитос 0:1 АЕК Греция. Суперлига, 21 тур
    26.02.2023 Был в запасе Арис 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 Был в запасе Атромитос 1:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Волос 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атромитос 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.03.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:1 АЕК (Афины)
    26.02.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Атромитос (Перистери)
    20.02.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    12.02.2023 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Атромитос (Перистери)
    28.01.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 1:1 Атромитос (Перистери)
    22.01.2023 82' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    14.01.2023 79' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 Атромитос (Перистери)
    08.01.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    04.01.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:0 Атромитос (Перистери)
    28.12.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 ПАОК (Салоники)
    22.12.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:1 Атромитос (Перистери)
    30.10.2022 82' -90' Левадиакос (Левадия) 2:1 Атромитос (Перистери)
    02.10.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:0 Атромитос (Перистери)
    04.09.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    28.08.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:1 Атромитос (Перистери)
    20.08.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 3:1 ОФИ (Ираклион)
    • Читайте нас: 
    11