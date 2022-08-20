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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ОФИ
Атромитос - ОФИ: обзор матча 20 августа 2022
Атромитос
20.08.2022, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 1
Завершен
ОФИ
39'
М. Цавидас
45+3'
Х. Муньис
74'
В. Кьяртанссон
34'
Х. Анхель Нейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - ОФИ
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
90'
+1
79'
Желтая карточка
П. Вурос
Замена
Д. Ротариу
️️️️
В. Клонаридис
78'
ГОЛ! 3:1!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
В. Клонаридис
74'
70'
Замена
П. Стайкос
️️️️
М. Мельядо
70'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
К. Балояннис
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Х. Муньис
65'
64'
Желтая карточка
К. Балояннис
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
М. Цавидас
58'
56'
Замена
Н. Маринакис
️️️️
Я. Бузукис
Пенальти не реализован!
Х. Муньис
50'
ГОЛ! 2:1!
Х. Муньис
Пас отдал
В. Клонаридис
45'
+3
Желтая карточка
Х. Муньис
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Цавидас
Пас отдал
В. Клонаридис
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
Х. Анхель Нейра
Пас отдал
Д. Тораль
32'
Желтая карточка
Н. Дико
20'
Желтая карточка
К. Яннулис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Хуан Муньис
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
8
Яннис Бузукис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
2-2-5
28
Де Бок
19
Кивракидис
30
Кюн
10
Муньис
9
Робай
1
Янниотис
9
Цавидас
14
Клонаридис
10
Гонсалес
3-1-3-2
1
Стевенс
64
Ларссон
18
Яннулис
38
Балояннис
29
Мельядо
8
Бузукис
21
Тораль
10
Диуссе
12
Дико
10
Нейра
14
Клонаридис
7
Ротариу
7
Ротариу
14
Клонаридис
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
10
Муньис
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
10
Муньис
8
Бузукис
4
Маринакис
4
Маринакис
8
Бузукис
38
Балояннис
4
Тораринссон
4
Тораринссон
38
Балояннис
29
Мельядо
26
Стайкос
26
Стайкос
29
Мельядо
Остались в запасе
Атромитос
ОФИ
35
Марко Марич
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
35
Христос Мандас
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Атромитос - ОФИ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
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