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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Атромитос
ПАОК - Атромитос: обзор матча 28 августа 2022
ПАОК
28.08.2022, воскресенье, 21:45
Греция. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Атромитос
12'
Я. Куртич (П)
90+4'
Х. Нарей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Атромитос
ГОЛ! 2:0!
Х. Нарей
90'
+4
90'
+2
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
Х. Муньис
Желтая карточка
Ф. Соареш
87'
80'
Вторая желтая
К. Кивракидис
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Я. Куртич
80'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Д. Аугусто
79'
Замена
Ж. Састре
️️️️
Виейринья
76'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Т. Дантас
76'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Брэндон
63'
60'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Г. Робай
60'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
М. Цавидас
47'
Желтая карточка
К. Кивракидис
34'
Желтая карточка
А. Кюн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Куртич
12'
11'
Желтая карточка
Д. Хацисаяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Халед Нарей
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Хуан Муньис
ЦП
1
Андреас Янниотис
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
22
Филипе Соареш
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
3-4-2
24
Котарски
14
Цаусис
15
Ингасон
20
Виейринья
8
Аугусто
26
Дантас
14
Живкович
27
Куртич
23
Брэндон
7
Нарей
2-2-5
28
Де Бок
19
Кивракидис
10
Муньис
30
Кюн
14
Клонаридис
15
5
Хацисаяс
10
Гонсалес
9
Робай
20
Виейринья
25
Састре
25
Састре
20
Виейринья
27
Куртич
22
Шваб
22
Шваб
27
Куртич
8
Аугусто
22
Соареш
22
Соареш
8
Аугусто
26
Дантас
21
Бисесвар
21
Бисесвар
26
Дантас
23
Брэндон
7
Оливейра
7
Оливейра
23
Брэндон
10
Муньис
88
Айкономидис
88
Айкономидис
10
Муньис
9
Цавидас
7
Ротариу
7
Ротариу
9
Цавидас
9
Робай
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
9
Робай
Остались в запасе
ПАОК
Атромитос
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ПАОК - Атромитос
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
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