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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ОФИ
Атромитос - ОФИ: обзор матча 29 апреля 2023
Атромитос
29.04.2023, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, группа B, 5 тур
2 : 3
Завершен
ОФИ
16'
Г. Робай (П)
35'
П. Вурос (АГ)
8'
А. Диуссе
26'
М. Мельядо
65'
Н. Дико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - ОФИ
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
А. Камара
90'
90'
Замена
С. Греннинг
️️️️
Л. Феллипе
90'
Замена
Н. Маринакис
️️️️
Э. Ларссон
84'
Желтая карточка
М. Мельядо
83'
Замена
L. Perea
️️️️
А. Диуссе
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
Э. Гонсалес
83'
Желтая карточка
А. Камара
82'
76'
Замена
С. Москера
️️️️
Н. Дико
76'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
М. Бакич
Замена
М. Цавидас
️️️️
К. Коцопулос
72'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
А. Эрлингмарк
72'
65'
ГОЛ! 2:3!
Н. Дико
Пас отдал
Э. Ларссон
54'
Желтая карточка
Э. Ларссон
45'
+1
Желтая карточка
М. Бакич
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
П. Вурос
35'
26'
ГОЛ! 1:2!
М. Мельядо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Робай
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Диуссе
Пас отдал
Н. Дико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
6
Luis Perea
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
3-1-1-1-4
1
28
Де Бок
5
Хацисаяс
28
Кечрида
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
20
Камара
14
Клонаридис
24
9
Робай
23
Коцопулос
4-1-3-2
35
Мандас
15
Диамантис
64
Ларссон
2
Вурос
58
Пасалидис
29
Мельядо
88
Бакич
10
Диуссе
4
Тораринссон
27
Феллипе
12
Дико
3
Эрлингмарк
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
3
Эрлингмарк
10
Гонсалес
88
Айкономидис
88
Айкономидис
10
Гонсалес
20
Камара
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
20
Камара
23
Коцопулос
9
Цавидас
9
Цавидас
23
Коцопулос
64
Ларссон
4
Маринакис
4
Маринакис
64
Ларссон
10
Диуссе
6
6
10
Диуссе
12
Дико
33
Москера
33
Москера
12
Дико
88
Бакич
10
Нейра
10
Нейра
88
Бакич
27
Феллипе
17
Греннинг
17
Греннинг
27
Феллипе
Остались в запасе
Атромитос
ОФИ
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
31
Николаос Христогеоргос
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Атромитос - ОФИ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
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