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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Панатинаикос
Атромитос - Панатинаикос: обзор матча 12 марта 2023
Атромитос
12.03.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Панатинаикос
49'
Ф. Иоаннидис
62'
Ф. Иоаннидис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Панатинаикос
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
А. Кюн
80'
77'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Ф. Иоаннидис
76'
Замена
Э. Цокай
️️️️
Р. Перес
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
М. Цавидас
71'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
В. Клонаридис
71'
69'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Иоаннидис
59'
Замена
А. Пунгурас
️️️️
З. Шарлия
49'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Иоаннидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Эдер Гонсалес
ОП
20
Агуибу Камара
АП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
3-1-1-1-4
1
28
Де Бок
5
Хацисаяс
28
Кечрида
10
Гонсалес
30
Кюн
20
Камара
9
Цавидас
14
Клонаридис
9
Робай
24
3-3-3-1
91
Бриноли
27
Коцирас
32
Магнуссон
31
Шарлия
27
Хуанкар
21
Перес
6
Курбелис
7
Мансини
30
Кляйнхайзлер
34
Паласиос
99
Шпорар
30
Кюн
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
30
Кюн
14
Клонаридис
7
Ротариу
7
Ротариу
14
Клонаридис
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
31
Шарлия
15
Пунгурас
15
Пунгурас
31
Шарлия
21
Перес
6
Цокай
6
Цокай
21
Перес
30
Кляйнхайзлер
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
30
Кляйнхайзлер
Иоаннидис
7
Вербич
7
Вербич
Иоаннидис
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Атромитос
Панатинаикос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Атромитос - Панатинаикос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
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