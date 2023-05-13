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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Атромитос
Астерас - Атромитос: обзор матча 13 мая 2023
Астерас
13.05.2023, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, группа B, 7 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
54'
А. Кюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Атромитос
90'
+4
Желтая карточка
М. Мунтес
Желтая карточка
Х. Мунафо
88'
Замена
Х. Мунафо
️️️️
Ф. Бертольо
81'
78'
Замена
М. Мунтес
️️️️
А. Кюн
72'
Замена
К. Коцопулос
️️️️
М. Цавидас
61'
Замена
А. Камара
️️️️
С. Фридьоунссон
60'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
А. Эрлингмарк
Желтая карточка
А. Цифцис
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Кюн
Пас отдал
Д. Хацисаяс
15'
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
18
Факундо Бертольо
ЦП
27
Giorgos Prountzos
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Астерас
24
Федерико Альварес
ЛЗ
40
Сито
ЛВ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
39
Ilias Panagiotis Christopoulos
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
10
Эдер Гонсалес
ОП
20
Агуибу Камара
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Цифцис
18
Атьенца
3
Тасулис
69
Алагбе
19
Кастаньо
22
Гарсия
18
Бертольо
27
77
7
Бартоло
97
Костеас
3-3-1-3
1
28
Кечрида
5
Хацисаяс
28
Де Бок
3
Эрлингмарк
28
Фридьоунссон
30
Кюн
99
Цоварас
24
14
Клонаридис
9
Цавидас
24
Альварес
24
Альварес
18
Бертольо
8
Мунафо
8
Мунафо
18
Бертольо
30
Кюн
12
Мунтес
12
Мунтес
30
Кюн
3
Эрлингмарк
10
Гонсалес
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
28
Фридьоунссон
20
Камара
20
Камара
28
Фридьоунссон
9
Цавидас
23
Коцопулос
23
Коцопулос
9
Цавидас
Остались в запасе
Астерас
Атромитос
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
40
Сито
ЛВ
20
Хеск Регис
ПВ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
39
Ilias Panagiotis Christopoulos
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
40
Сито
ЛВ
20
Хеск Регис
ПВ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
39
Ilias Panagiotis Christopoulos
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
Остались в запасе
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Астерас - Атромитос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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