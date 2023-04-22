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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Атромитос
ПАС Ламия - Атромитос: обзор матча 22 апреля 2023
ПАС Ламия
22.04.2023, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Атромитос
53'
Н. Вергос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Атромитос
Замена
A. Karamanos
️️️️
В. Сливка
90'
+2
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
К. Нуньес
87'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
J. Medina
87'
78'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Клонаридис
Желтая карточка
К. Нуньес
77'
Замена
К. Станко
️️️️
Р. Мартинес
76'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Н. Вергос
74'
72'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
К. Коцопулос
68'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
А. Кюн
ГОЛ! 1:0!
Н. Вергос
53'
46'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
А. Камара
43'
Желтая карточка
Г. Робай
36'
Желтая карточка
В. Кечрида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Фанис Цандарис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
9
Jeison Medina
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ПАС Ламия
1
Athanasios Garavelis
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
16
Данни Бехарано
ЦП
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
12
Маттеос Мунтес
ОП
10
Эдер Гонсалес
ОП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
4-2-2-2
55
Кошелев
23
Абанда
5
14
Пападопулос
2
Симон
14
Сливка
8
Цандарис
11
Мартинес
11
Нуньес
9
Вергос
9
3-2-1-4
1
28
Кечрида
5
Хацисаяс
28
Де Бок
3
Эрлингмарк
30
Кюн
20
Камара
23
Коцопулос
14
Клонаридис
24
9
Робай
11
Нуньес
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
11
Нуньес
11
Мартинес
27
Станко
27
Станко
11
Мартинес
9
16
Бехарано
16
Бехарано
9
14
Сливка
11
11
14
Сливка
9
Вергос
45
45
9
Вергос
20
Камара
10
Гонсалес
10
Гонсалес
20
Камара
30
Кюн
88
Айкономидис
88
Айкономидис
30
Кюн
14
Клонаридис
9
Цавидас
9
Цавидас
14
Клонаридис
23
Коцопулос
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
23
Коцопулос
Остались в запасе
ПАС Ламия
Атромитос
1
Athanasios Garavelis
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
Главный тренер
Джанлука Феста
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
1
Athanasios Garavelis
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
Остались в запасе
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча ПАС Ламия - Атромитос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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