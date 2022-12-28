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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАОК
Атромитос - ПАОК: обзор матча 28 декабря 2022
Атромитос
28.12.2022, среда, 21:00
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
71'
А. Кюн
26'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - ПАОК
85'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Ш. Шваб
84'
Замена
Т. Мург
️️️️
Х. Нарей
83'
Желтая карточка
Брэндон
Желтая карточка
Д. Хацисаяс
83'
Желтая карточка
А. Янниотис
80'
76'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
76'
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Виейринья
ГОЛ! 1:1!
А. Кюн
Пас отдал
Л. Де Бок
71'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Кьяртанссон
65'
Замена
А. Кюн
️️️️
Я. Айкономидис
65'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Г. Робай
65'
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
56'
Желтая карточка
Я. Айкономидис
50'
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
29
Константинос Помонис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
12
Маттеос Мунтес
ЦП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
4-3-1-3
28
Де Бок
4
Струнгис
5
Хацисаяс
28
Кечрида
88
Айкономидис
3
Эрлингмарк
28
Фридьоунссон
7
Ротариу
1
Янниотис
9
Кьяртанссон
9
Робай
4-3-2-1
24
Котарски
3
Кулиеракис
15
Ингасон
20
Виейринья
55
Соареш
8
Аугусто
22
Шваб
14
Живкович
7
Нарей
45
Константелиас
7
Оливейра
88
Айкономидис
30
Кюн
30
Кюн
88
Айкономидис
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
9
Робай
14
Клонаридис
14
Клонаридис
9
Робай
20
Виейринья
2
Лирацис
2
Лирацис
20
Виейринья
7
Нарей
99
Мург
99
Мург
7
Нарей
22
Шваб
26
Дантас
26
Дантас
22
Шваб
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
Остались в запасе
Атромитос
ПАОК
35
Марко Марич
ВР
29
Константинос Помонис
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
29
Константинос Помонис
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Атромитос - ПАОК
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
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