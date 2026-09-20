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Латвия. Высшая лига
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Гробиня
Антон Байдал
Статистика
€ 75 тыс
Антон Байдал - статистика
Гробиня
8 февраля 2000 (26), Мариуполь
#80 | Нападающий
182 см
Украина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Латвия. Высшая лига, 31 тур
Тукумс
1 : 1
20.09.2026
Гробиня
Был в запасе
Латвия. Высшая лига, 29 тур
Ауда
1 : 0
06.09.2026
Гробиня
1' - 79'
Статистика по турнирам
Латвия. Высшая лига 2026
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Минай
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Минай
0 : 3
04.06.2023
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
1' - 56'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Минай
0 : 0
25.05.2023
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Черноморец
0 : 1
20.05.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
0 : 1
15.05.2023
Днепр-1
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Минай
2 : 0
08.05.2023
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Шахтер
1 : 0
03.05.2023
Минай
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Минай
1 : 1
29.04.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
1 : 1
22.04.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Минай
1 : 0
14.04.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Колос
0 : 1
19.03.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Минай
1 : 4
28.02.2023
Шахтер
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
1 : 1
27.11.2022
Минай
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
1 : 0
20.11.2022
Металлист
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
1 : 1
14.11.2022
Минай
56' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Днепр-1
3 : 1
06.11.2022
Минай
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ворскла
2 : 0
29.10.2022
Минай
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Минай
1 : 1
14.10.2022
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Минай
0 : 1
02.10.2022
Динамо К
78' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Минай
0 : 1
25.09.2022
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Ингулец
1 : 2
12.09.2022
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Минай
1 : 1
05.09.2022
Колос
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Александрия
2 : 1
29.08.2022
Минай
Был в запасе
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