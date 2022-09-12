Антон Байдал - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Антон
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Байдал
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мариуполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Имя
|Антон
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Байдал
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мариуполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|1' -46'
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|27.11.2022
|88' -90'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|20.11.2022
|88' -90'
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|56' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|06.11.2022
|78' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|29.10.2022
|76' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|02.10.2022
|78' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Динамо (Киев)
|90'
|25.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|05.09.2022
|84' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:1
|Минай (Минай)