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    Антон Байдал - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Антон
    Отчество Александрович
    Фамилия Байдал
    Команда Минай
    Состав Основной
    Родной город Мариуполь
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 февраля 2000 (23 года)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 1' - 46' Минай 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минай 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2023 1' -46' Минай (Минай) 1:4 Шахтер (Донецк)
    27.11.2022 88' -90' Заря (Луганск) 1:1 Минай (Минай)
    20.11.2022 88' -90' Минай (Минай) 1:0 Металлист (Харьков)
    14.11.2022 56' -90' Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    06.11.2022 78' -90' Днепр-1 (Днепр) 3:1 Минай (Минай)
    29.10.2022 76' -90' Ворскла (Полтава) 2:0 Минай (Минай)
    14.10.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    02.10.2022 78' -90' Минай (Минай) 0:1 Динамо (Киев)
    90'
    25.09.2022 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    12.09.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:2 Минай (Минай)
    05.09.2022 84' -90' Минай (Минай) 1:1 Колос (Ковалевка)
    29.08.2022 Был в запасе Александрия (Александрия) 2:1 Минай (Минай)
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