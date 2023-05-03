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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Минай
Шахтер - Минай: обзор матча 03 мая 2023
Шахтер
03.05.2023, среда, 13:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Минай
12'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Минай
Замена
Е. Назарина
️️️️
Г. Судаков
90'
+1
88'
Замена
А. Байдал
️️️️
Ю. Кравчук
84'
Желтая карточка
О. Вишневский
76'
Замена
М. Гечев
️️️️
Е. Твердохлеб
76'
Замена
️️️️
И. Трубочкин
Желтая карточка
К. Келси
73'
Замена
Г. Гочолеишвили
️️️️
М. Швед
70'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Я. Ракицкий
70'
Замена
К. Келси
️️️️
Л. Траоре
70'
67'
Замена
О. Горин
️️️️
С. Петько
64'
Желтая карточка
А. Бандура
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
А. Зубков
62'
58'
Замена
О. Вишневский
️️️️
Ю. Коломоец
Желтая карточка
Е. Конопля
56'
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Швед
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Минай
13
Александр Бандура
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
3
Иван Трубочкин
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
80
Антон Байдал
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
4-1-3-2
1
Трубин
5
Бондарь
44
Ракицкий
22
Матвиенко
22
Конопля
27
Степаненко
10
Судаков
19
Бондаренко
21
Зубков
2
Траоре
9
Швед
3-3-1-2-1
13
Бандура
23
Немчанинов
57
Мельник
5
Кравчук
3
Трубочкин
44
Витенчук
2
Дмитрук
32
Петько
9
Твердохлеб
78
Рогозинский
26
Коломоец
44
Ракицкий
15
Михайличенко
15
Михайличенко
44
Ракицкий
9
Швед
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
9
Швед
10
Судаков
29
Назарина
29
Назарина
10
Судаков
21
Зубков
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
21
Зубков
2
Траоре
19
Келси
19
Келси
2
Траоре
32
Петько
25
Горин
25
Горин
32
Петько
9
Твердохлеб
7
Гечев
7
Гечев
9
Твердохлеб
5
Кравчук
80
Байдал
80
Байдал
5
Кравчук
26
Коломоец
7
Вишневский
7
Вишневский
26
Коломоец
Остались в запасе
Шахтер
Минай
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
30
Невен Джурасек
ОП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
30
Невен Джурасек
ОП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Шахтер - Минай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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