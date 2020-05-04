Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Скоба - статистика

Завершил карьеру
21 мая 1982 (44)
#88 | Полузащитник
189 см | 83 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волынь
25
0
2
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Говерла
6 : 0
04.05.2014
Волынь
1' - 65'
65'
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Волынь
1 : 2
28.04.2014
Черноморец
1' - 90'
65'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Волынь
1 : 4
24.04.2014
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
0 : 2
20.04.2014
Заря
1' - 56'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Днепр
5 : 1
15.04.2014
Волынь
1' - 90'
20'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Мариуполь
1 : 0
11.04.2014
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
1 : 3
29.03.2014
Волынь
1' - 90'
37'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Волынь
0 : 0
23.03.2014
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
0 : 1
15.03.2014
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Волынь
2 : 0
01.12.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Таврия
2 : 2
24.11.2013
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Волынь
1 : 4
10.11.2013
Динамо К
1' - 73'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Волынь
2 : 0
01.11.2013
Шахтер
1' - 67'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Волынь
0 : 1
18.10.2013
Говерла
1' - 32'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Черноморец
0 : 0
06.10.2013
Волынь
69' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Волынь
1 : 0
20.09.2013
Мариуполь
1' - 90'
84'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Арсенал
2 : 1
14.09.2013
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Волынь
1 : 0
01.09.2013
Металлург
1' - 77'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Ворскла
3 : 3
24.08.2013
Волынь
1' - 90'
45'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Волынь
1 : 1
19.08.2013
Карпаты
1' - 90'
44'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Металлист
4 : 0
10.08.2013
Волынь
1' - 77'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Волынь
1 : 3
03.08.2013
Днепр
1' - 90'
29'
45'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлург
3 : 0
27.07.2013
Волынь
71' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 0
21.07.2013
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо К
1 : 1
14.07.2013
Волынь
54' - 90'
Главные новости
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
1
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
2
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+