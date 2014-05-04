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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Волынь
Говерла - Волынь: обзор матча 04 мая 2014
Говерла
04.05.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
6 : 0
Завершен
Волынь
3'
М. Шацких
29'
С. Акакпо
36'
М. Фещук
72'
Р. Кочиш
73'
В. Лисицкий
90+3'
В. Шарпар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Волынь
ГОЛ! 6:0!
В. Шарпар
Пас отдал
Д. Трухин
90'
+3
Желтая карточка
В. Буяльский
88'
Замена
М. Никулае
️️️️
М. Шацких
75'
Замена
В. Арзе
️️️️
Д. Ле Таллек
75'
ГОЛ! 5:0!
В. Лисицкий
Пас отдал
В. Буяльский
73'
ГОЛ! 4:0!
Р. Кочиш
Пас отдал
Д. Трухин
72'
65'
Красная карточка
И. Скоба
Замена
Д. Трухин
️️️️
М. Фещук
63'
57'
Желтая карточка
Г. Шиш
54'
Замена
Селин
️️️️
Д. Козьбан
46'
Замена
А. Шабанов
️️️️
Т. Парцвания
ГОЛ! 3:0!
М. Фещук
Пас отдал
М. Шацких
36'
34'
Замена
Ф. Матей
️️️️
Р. Мемешев
ГОЛ! 2:0!
С. Акакпо
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Шацких
Пас отдал
В. Буяльский
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
16
Максим Шацких
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
8
Уоллес
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
18
Николай Вечурко
ЦП
88
Висенте Арзе
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
30
Мариус Никулае
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
11
Селин
ЦФ
3-1-5-1
1
Надь
8
Люлька
33
Акакпо
22
Лисицкий
6
Ле Таллек
11
Шарпар
30
Кочиш
4
Хомин
29
Буяльский
16
Шацких
10
Фещук
3-2-2-1-2
42
Недилько
52
Масло
18
Прындета
30
Симинин
3
Парцвания
16
Шиш
79
Бабатунде
88
Скоба
10
Бикфалви
89
Козьбан
7
Мемешев
6
Ле Таллек
88
Арзе
88
Арзе
6
Ле Таллек
10
Фещук
15
Трухин
15
Трухин
10
Фещук
16
Шацких
30
Никулае
30
Никулае
16
Шацких
3
Парцвания
31
Шабанов
31
Шабанов
3
Парцвания
7
Мемешев
93
Матей
93
Матей
7
Мемешев
89
Козьбан
11
Селин
11
Селин
89
Козьбан
Остались в запасе
Говерла
Волынь
18
Николай Вечурко
ЦП
8
Уоллес
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
18
Николай Вечурко
ЦП
8
Уоллес
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Говерла - Волынь
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Волынь
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8
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