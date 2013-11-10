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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Динамо К
Волынь - Динамо К: обзор матча 10 ноября 2013
Волынь
10.11.2013, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 4
Завершен
Динамо К
26'
Д. Немчанинов
22'
Р. Безус
35'
А. Ярмоленко
66'
Б. Идейе
70'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Динамо К
86'
Замена
А. Цуриков
️️️️
А. Ярмоленко
80'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Р. Безус
73'
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Гусев
Замена
В. Гошкодеря
️️️️
И. Скоба
73'
70'
ГОЛ! 1:4!
А. Ярмоленко
Замена
Б. Шершун
️️️️
В. Шиков
69'
66'
ГОЛ! 1:3!
Б. Идейе
Пас отдал
О. Гусев
Замена
Д. Козьбан
️️️️
Э. Бикфалви
46'
Желтая карточка
Г. Шиш
43'
35'
ГОЛ! 1:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Б. Идейе
ГОЛ! 1:1!
Д. Немчанинов
Пас отдал
Ф. Матей
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Безус
7'
Пенальти не реализован!
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Шумахер
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
92
Дуду
ЛВ
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
3-2-2-1-2
42
Недилько
4
Шиков
52
Масло
14
Матуку
16
Шиш
23
Немчанинов
88
Скоба
93
Матей
10
Бикфалви
7
Мемешев
7
Шумахер
3-5-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
34
Хачериди
21
Вида
20
Гусев
90
Безус
8
Макаренко
25
Аруна
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
12
Идейе
4
Шиков
23
Шершун
23
Шершун
4
Шиков
88
Скоба
99
Гошкодеря
99
Гошкодеря
88
Скоба
10
Бикфалви
89
Козьбан
89
Козьбан
10
Бикфалви
7
Ярмоленко
9
Цуриков
9
Цуриков
7
Ярмоленко
90
Безус
20
Бельханда
20
Бельханда
90
Безус
20
Гусев
17
Ленс
17
Ленс
20
Гусев
Остались в запасе
Волынь
Динамо К
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
92
Дуду
ЛВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
92
Дуду
ЛВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Волынь - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
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