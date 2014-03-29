Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Волынь
Металлург - Волынь: обзор матча 29 марта 2014
Металлург
29.03.2014, суббота, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Волынь
41'
В. Чечер
37'
Селин
55'
Э. Бикфалви
88'
Р. Лопес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Волынь
90'
+5
Желтая карточка
С. Симинин
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Матей
Замена
Р. Мамутов
️️️️
К. Макридис
90'
+1
88'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Лопес
78'
Замена
В. Прындета
️️️️
Селин
75'
Вторая желтая
Б. Шершун
Желтая карточка
А. Мораес
75'
Замена
В. Христов
️️️️
В. Пляцикас
67'
65'
Замена
Ф. Матей
️️️️
Т. Парцвания
Замена
А. Мутари
️️️️
Г. Казарян
55'
55'
ГОЛ! 1:2!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Р. Лопес
47'
Желтая карточка
Селин
ГОЛ! 1:1!
В. Чечер
Пас отдал
Александре
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
Селин
Пас отдал
И. Скоба
Желтая карточка
В. Чечер
34'
32'
Желтая карточка
Б. Шершун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
14
Александре
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Редван Мемешев
ЦФ
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
33
Руслан Мамутов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
20
Максим Задерака
ПВ
91
Венцислав Христов
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Бандура
44
Чечер
4
Прийма
14
Полевой
50
Болбат
31
Зотов
8
Казарян
14
Александре
22
Пляцикас
13
Макридис
18
Мораес
3-2-2-1-2
13
Кичак
30
Симинин
52
Масло
23
Шершун
3
Парцвания
16
Шиш
5
Лопес
88
Скоба
10
Бикфалви
11
Селин
7
Мемешев
13
Макридис
33
Мамутов
33
Мамутов
13
Макридис
8
Казарян
20
Мутари
20
Мутари
8
Казарян
22
Пляцикас
91
Христов
91
Христов
22
Пляцикас
11
Селин
18
Прындета
18
Прындета
11
Селин
3
Парцвания
93
Матей
93
Матей
3
Парцвания
Остались в запасе
Металлург
Волынь
20
Максим Задерака
ПВ
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Главный тренер
Сергей Ташуев
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
79
Михел Бабатунде
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
20
Максим Задерака
ПВ
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
79
Михел Бабатунде
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлург - Волынь
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Фощий
(Черкассы)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург
Волынь
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+