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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Волынь
Арсенал - Волынь: обзор матча 14 сентября 2013
Арсенал
14.09.2013, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Волынь
52'
А. Кравец
53'
Д. Адийя
35'
М. Бабатунде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Волынь
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Н. Вечурко
90'
79'
Замена
Д. Немчанинов
️️️️
Д. Козьбан
Замена
В. Лампи
️️️️
А. Романчук
75'
73'
Желтая карточка
С. Симинин
61'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
М. Бабатунде
ГОЛ! 2:1!
Д. Адийя
Пас отдал
В. Аржанов
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Кравец
52'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Бабатунде
Пас отдал
Д. Козьбан
27'
Замена
Д. Задерецкий
️️️️
Э. Бикфалви
26'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
84
Александр Романчук
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
18
Николай Вечурко
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Шумахер
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
25
Евгений Колесник
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
7
Редван Мемешев
ЦФ
3-5-2
1
Рева
84
Романчук
44
Сантос
7
Кубик
4
Хомин
17
Аржанов
11
Старгородский
11
Шарпар
18
Вечурко
40
Адийя
11
Кравец
4-3-1-2
42
Недилько
4
Шиков
30
Симинин
23
Шершун
16
Шиш
5
Лопес
88
Скоба
79
Бабатунде
10
Бикфалви
89
Козьбан
7
Шумахер
84
Романчук
11
Лампи
11
Лампи
84
Романчук
18
Вечурко
7
Герасимюк
7
Герасимюк
18
Вечурко
89
Козьбан
23
Немчанинов
23
Немчанинов
89
Козьбан
10
Бикфалви
20
Задерецкий
20
Задерецкий
10
Бикфалви
79
Бабатунде
7
Мемешев
7
Мемешев
79
Бабатунде
Остались в запасе
Арсенал
Волынь
25
Евгений Колесник
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
10
Юрий Бушман
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
25
Евгений Колесник
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
10
Юрий Бушман
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Арсенал - Волынь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Новости команд
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