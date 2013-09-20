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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Мариуполь
Волынь - Мариуполь: обзор матча 20 сентября 2013
Волынь
20.09.2013, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
13'
М. Бабатунде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Мариуполь
Замена
Э. Матуку
️️️️
М. Бабатунде
90'
+3
Вторая желтая
Шумахер
89'
Желтая карточка
И. Скоба
84'
80'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
С. Гаращенков
Замена
В. Гошкодеря
️️️️
Б. Шершун
76'
71'
Замена
В. Кулач
️️️️
С. Шевчук
Желтая карточка
Б. Шершун
69'
Желтая карточка
Я. Масло
56'
Желтая карточка
Шумахер
49'
Замена
С. Литовченко
️️️️
А. Кичак
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Бабатунде
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
14
Руслан Кисиль
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Кичак
23
Шершун
4
Шиков
52
Масло
16
Шиш
30
Симинин
79
Бабатунде
88
Скоба
5
Лопес
10
Бикфалви
7
Шумахер
4-1-3-1
12
Худжамов
18
Гаращенков
18
Ордец
2
Полянский
5
Путивцев
92
Емельянов
70
Шевчук
19
Федотов
30
Окриашвили
5
Майкон
13
Кичак
16
Литовченко
16
Литовченко
13
Кичак
79
Бабатунде
14
Матуку
14
Матуку
79
Бабатунде
23
Шершун
99
Гошкодеря
99
Гошкодеря
23
Шершун
18
Гаращенков
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
18
Гаращенков
70
Шевчук
10
Кулач
10
Кулач
70
Шевчук
Остались в запасе
Волынь
Мариуполь
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
14
Руслан Кисиль
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Остались в запасе
14
Руслан Кисиль
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Волынь - Мариуполь
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Авангард
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