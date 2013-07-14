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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Волынь
Динамо К - Волынь: обзор матча 14 июля 2013
Динамо К
14.07.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Волынь
27'
Д. Мбокани
2'
Я. Кинаш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Волынь
90'
+2
Вторая желтая
Р. Мемешев
81'
Желтая карточка
В. Прындета
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
75'
Желтая карточка
Е. Хачериди
74'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Л. Аруна
65'
64'
Замена
В. Прындета
️️️️
Б. Шершун
56'
Желтая карточка
Б. Шершун
54'
Замена
И. Скоба
️️️️
Я. Кинаш
Замена
Дуду
️️️️
Д. Ленс
46'
38'
Замена
Д. Задерецкий
️️️️
А. Бабырь
29'
Желтая карточка
В. Шиков
ГОЛ! 1:1!
Д. Мбокани
Пас отдал
М. Велозу
27'
Желтая карточка
Д. Вида
8'
Травма
Е. Селин
4'
3'
Желтая карточка
Р. Мемешев
2'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кинаш
Пас отдал
Э. Бикфалви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
30
Сергей Симинин
(К)
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
7
Редван Мемешев
ЛП
89
Дмитрий Козьбан
ОП
29
Ярослав Кинаш
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
99
Виталий Гошкодеря
ПП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
92
Дуду
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
4-2-3-1
1
Шовковский
33
Селин
34
Хачериди
21
Вида
21
Данило Силва
25
Аруна
44
Велозу
17
Ленс
19
Гармаш
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-2-2-1-1
42
Недилько
30
Симинин
23
Шершун
4
Шиков
23
Немчанинов
89
Козьбан
29
Кинаш
99
Гошкодеря
7
Мемешев
10
Бикфалви
10
Бабырь
25
Аруна
20
Бельханда
20
Бельханда
25
Аруна
7
Ярмоленко
20
Гусев
20
Гусев
7
Ярмоленко
17
Ленс
92
Дуду
92
Дуду
17
Ленс
10
Бабырь
20
Задерецкий
20
Задерецкий
10
Бабырь
23
Шершун
18
Прындета
18
Прындета
23
Шершун
29
Кинаш
88
Скоба
88
Скоба
29
Кинаш
Остались в запасе
Динамо К
Волынь
35
Максим Коваль
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
17
Роман Карасюк
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
17
Роман Карасюк
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Динамо К - Волынь
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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