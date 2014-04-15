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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Волынь
Днепр - Волынь: обзор матча 15 апреля 2014
Днепр
15.04.2014, вторник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
5 : 1
Завершен
Волынь
55'
Е. Селезнев
57'
Матеус
66'
Матеус
70'
Матеус
90+1'
Матеус
45'
Селин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Волынь
ГОЛ! 5:1!
Матеус
90'
+1
Замена
С. Политыло
️️️️
Жулиано
74'
ГОЛ! 4:1!
Матеус
70'
Замена
Б. Гама
️️️️
Р. Зозуля
69'
ГОЛ! 3:1!
Матеус
66'
ГОЛ! 2:1!
Матеус
Пас отдал
Р. Зозуля
57'
ГОЛ! 1:1!
Е. Селезнев
55'
53'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
Ф. Матей
51'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
С. Симинин
46'
Замена
Р. Годованый
️️️️
Я. Масло
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Д. Канкава
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Селин
Пас отдал
Д. Немчанинов
20'
Желтая карточка
И. Скоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
47
Тарас Коблюк
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
22
Дмитрий Литвиненко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
4-2-2-2
71
Бойко
3
Мазух
23
Стринич
23
Дуглас
44
Федецкий
23
Канкава
29
Ротань
22
Коноплянка
20
Жулиано
99
Матеус
10
Зозуля
3-2-3-1
42
Недилько
18
Прындета
52
Масло
30
Симинин
23
Немчанинов
16
Шиш
5
Лопес
93
Матей
88
Скоба
11
Селин
20
Жулиано
89
Политыло
89
Политыло
20
Жулиано
10
Зозуля
16
Гама
16
Гама
10
Зозуля
23
Канкава
11
Селезнев
11
Селезнев
23
Канкава
52
Масло
3
Годованый
3
Годованый
52
Масло
30
Симинин
79
Бабатунде
79
Бабатунде
30
Симинин
93
Матей
7
Мемешев
7
Мемешев
93
Матей
Остались в запасе
Днепр
Волынь
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
47
Тарас Коблюк
ЦП
22
Дмитрий Литвиненко
ЦФ
13
Артем Кичак
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
47
Тарас Коблюк
ЦП
22
Дмитрий Литвиненко
ЦФ
13
Артем Кичак
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Днепр - Волынь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Волынь
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