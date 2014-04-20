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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Заря
Волынь - Заря: обзор матча 20 апреля 2014
Волынь
20.04.2014, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Заря
64'
Ж. Любенович
90+3'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Заря
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Р. Малиновский
Пас отдал
Д. Хомченовский
82'
Желтая карточка
А. Грицай
Желтая карточка
Я. Масло
75'
Замена
Р. Никитюк
️️️️
В. Шиков
72'
70'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
И. Петряк
Замена
Д. Задерецкий
️️️️
М. Бабатунде
69'
64'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Любенович
Пас отдал
Данило
57'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Я. Боли
Замена
Д. Козьбан
️️️️
И. Скоба
56'
46'
Замена
Н. Игнатьевич
️️️️
Г. Ярмаш
45'
Желтая карточка
Г. Ярмаш
Желтая карточка
Г. Шиш
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
93
Флорентин Матей
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
99
Данило
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
7
Павел Худзик
ЛП
17
Максим Малышев
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
3-2-4-1
13
Кичак
52
Масло
4
Шиков
23
Шершун
16
Шиш
23
Немчанинов
93
Матей
79
Бабатунде
88
Скоба
5
Лопес
11
Селин
3-3-2-2
30
Шевченко
16
Ярмаш
29
Белый
15
Вернидуб
22
Любенович
35
Грицай
6
Каменюка
7
Петряк
10
Хомченовский
10
Боли
99
Данило
79
Бабатунде
20
Задерецкий
20
Задерецкий
79
Бабатунде
4
Шиков
26
Никитюк
26
Никитюк
4
Шиков
88
Скоба
89
Козьбан
89
Козьбан
88
Скоба
16
Ярмаш
12
Игнатьевич
12
Игнатьевич
16
Ярмаш
7
Петряк
17
Малиновский
17
Малиновский
7
Петряк
10
Боли
28
Будковский
28
Будковский
10
Боли
Остались в запасе
Волынь
Заря
42
Виталий Недилько
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
1
Кршеван Сантини
ВР
7
Павел Худзик
ЛП
17
Максим Малышев
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
7
Павел Худзик
ЛП
17
Максим Малышев
ОП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Волынь - Заря
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Авангард
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