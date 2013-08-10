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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Волынь
Металлист - Волынь: обзор матча 10 августа 2013
Металлист
10.08.2013, суббота, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Волынь
27'
М. Девич
29'
Д. Соуза
66'
М. Девич
90+4'
С. Бланко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Волынь
ГОЛ! 4:0!
С. Бланко
Пас отдал
О. Красноперов
90'
+4
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
А. Гомес
82'
77'
Замена
Р. Карасюк
️️️️
И. Скоба
Замена
О. Красноперов
️️️️
М. Девич
76'
Замена
Марлос
️️️️
Х. Соса
71'
ГОЛ! 3:0!
М. Девич
66'
65'
Замена
Д. Задерецкий
️️️️
Д. Немчанинов
64'
Желтая карточка
Я. Масло
Желтая карточка
Х. Соса
45'
+1
Красная карточка
Эдмар
36'
35'
Желтая карточка
Б. Шершун
Желтая карточка
Р. Моледо
33'
ГОЛ! 2:0!
Д. Соуза
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Девич
27'
25'
Желтая карточка
В. Шиков
15'
Замена
Б. Шершун
️️️️
Т. Парцвания
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
8
Эдмар
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлист
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
4-1-3-2
81
Дишленкович
18
Гуйе
6
Азеведо
4
Моледо
19
Ксенз
7
Соуза
8
Эдмар
29
Бланко
7
Соса
32
Девич
10
Гомес
3-2-1-1-2
16
Литовченко
28
Леандро
30
Симинин
52
Масло
3
Парцвания
4
Шиков
88
Скоба
10
Бикфалви
7
Шумахер
7
Мемешев
32
Девич
32
Красноперов
32
Красноперов
32
Девич
7
Соса
10
Марлос
10
Марлос
7
Соса
10
Гомес
9
Кристальдо
9
Кристальдо
10
Гомес
23
Немчанинов
20
Задерецкий
20
Задерецкий
23
Немчанинов
88
Скоба
17
Карасюк
17
Карасюк
88
Скоба
3
Парцвания
23
Шершун
23
Шершун
3
Парцвания
Остались в запасе
Металлист
Волынь
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
42
Виталий Недилько
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлист - Волынь
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Волынь
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