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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Волынь
Карпаты - Волынь: обзор матча 15 марта 2014
Карпаты
15.03.2014, суббота, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Волынь
76'
Д. Козьбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Волынь
Желтая карточка
П. Пашаев
90'
Замена
Т. Пучковский
️️️️
С. Зенев
82'
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
М. Даушвили
77'
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Козьбан
Пас отдал
Э. Бикфалви
74'
Замена
В. Прындета
️️️️
М. Бабатунде
Желтая карточка
Г. Балажиц
71'
46'
Замена
Ф. Матей
️️️️
В. Гошкодеря
45'
Желтая карточка
М. Бабатунде
29'
Желтая карточка
Г. Шиш
26'
Замена
Г. Шиш
️️️️
Д. Немчанинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
22
Тарас Пучковский
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
93
Флорентин Матей
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
11
Селин
ЦФ
3-1-3-3
31
Ильющенков
20
Пашаев
32
Пластун
6
Балажиц
9
Мартынюк
32
Голодюк
5
Федорчук
20
Даушвили
20
Зенев
20
Гладкий
21
Бартулович
4-3-1-2
13
Кичак
23
Шершун
4
Шиков
3
Парцвания
23
Немчанинов
79
Бабатунде
99
Гошкодеря
88
Скоба
10
Бикфалви
89
Козьбан
7
Мемешев
20
Даушвили
77
Бохашвили
77
Бохашвили
20
Даушвили
20
Зенев
22
Пучковский
22
Пучковский
20
Зенев
23
Немчанинов
16
Шиш
16
Шиш
23
Немчанинов
79
Бабатунде
18
Прындета
18
Прындета
79
Бабатунде
99
Гошкодеря
93
Матей
93
Матей
99
Гошкодеря
Остались в запасе
Карпаты
Волынь
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
5
Рамон Лопес
ПП
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
5
Рамон Лопес
ПП
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Карпаты - Волынь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Украина
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