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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Ворскла
Волынь - Ворскла: обзор матча 23 марта 2014
Волынь
23.03.2014, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Ворскла
Замена
В. Прындета
️️️️
Ф. Матей
77'
68'
Замена
О. Баранник
️️️️
Й. Маркоски
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Р. Мемешев
65'
Желтая карточка
Ф. Матей
55'
46'
Замена
О. Мищенко
️️️️
С. Турсунов
Замена
Селин
️️️️
Д. Козьбан
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
93
Флорентин Матей
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
10
Йован Маркоски
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
11
Селин
ЦФ
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
54
Юрий Павлик
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
4-3-1-2
13
Кичак
16
Шиш
23
Шершун
52
Масло
3
Парцвания
93
Матей
88
Скоба
5
Лопес
10
Бикфалви
7
Мемешев
89
Козьбан
4-2-2-2
1
Непогодов
4
Даллку
17
Чеснаков
3
Ткачук
84
Романчук
44
Пердута
6
Скляр
17
Турсунов
10
Маркоски
28
Громов
18
Яхович
93
Матей
18
Прындета
18
Прындета
93
Матей
7
Мемешев
79
Бабатунде
79
Бабатунде
7
Мемешев
89
Козьбан
11
Селин
11
Селин
89
Козьбан
17
Турсунов
99
Мищенко
99
Мищенко
17
Турсунов
10
Маркоски
24
Баранник
24
Баранник
10
Маркоски
Остались в запасе
Волынь
Ворскла
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
27
Дмитрий Кравченко
ОП
54
Юрий Павлик
ЦП
31
Станислав Богуш
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Остались в запасе
27
Дмитрий Кравченко
ОП
54
Юрий Павлик
ЦП
31
Станислав Богуш
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Волынь - Ворскла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Авангард
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