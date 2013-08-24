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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Волынь
Ворскла - Волынь: обзор матча 24 августа 2013
Ворскла
24.08.2013, суббота, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 3
Завершен
Волынь
6'
П. Ребенок
10'
И. Кривошеенко
88'
В. Чеснаков
12'
Б. Шершун
43'
Шумахер
50'
Я. Масло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Волынь
Желтая карточка
А. Янузи
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
В. Чеснаков
88'
Желтая карточка
О. Мищенко
69'
Желтая карточка
Е. Ткачук
68'
Замена
А. Громов
️️️️
И. Кривошеенко
62'
53'
Замена
Т. Парцвания
️️️️
Я. Масло
50'
ГОЛ! 2:3!
Я. Масло
46'
Замена
Леандро
️️️️
В. Гошкодеря
45'
+1
Желтая карточка
И. Скоба
43'
ГОЛ! 2:2!
Шумахер
28'
Замена
Я. Масло
️️️️
Б. Шершун
24'
Желтая карточка
Б. Шершун
12'
ГОЛ! 2:1!
Б. Шершун
ГОЛ! 2:0!
И. Кривошеенко
10'
ГОЛ! 1:0!
П. Ребенок
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
29
Ярослав Кинаш
ОП
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Редван Мемешев
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
10
Йован Маркоски
АП
83
Чиприан Василаке
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
4-4-2
1
Непогодов
4
Даллку
23
Сапай
17
Чеснаков
3
Ткачук
82
Ребенок
44
Пердута
69
Дедечко
99
Мищенко
9
Янузи
11
Кривошеенко
3-1-4-2
42
Недилько
30
Симинин
23
Шершун
4
Шиков
29
Кинаш
5
Лопес
88
Скоба
99
Гошкодеря
79
Бабатунде
7
Шумахер
7
Мемешев
11
Кривошеенко
28
Громов
28
Громов
11
Кривошеенко
Масло
3
Парцвания
3
Парцвания
Масло
23
Шершун
52
Масло
52
Масло
23
Шершун
99
Гошкодеря
28
Леандро
28
Леандро
99
Гошкодеря
Остались в запасе
Ворскла
Волынь
83
Чиприан Василаке
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Василий Сачко
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
10
Эрик Бикфалви
АП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
83
Чиприан Василаке
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
10
Йован Маркоски
АП
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
10
Эрик Бикфалви
АП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Ворскла - Волынь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Скрипак
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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