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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Днепр
Волынь - Днепр: обзор матча 03 августа 2013
Волынь
03.08.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Днепр
29'
Шумахер
38'
Жулиано
74'
Е. Селезнев
75'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Днепр
Замена
Т. Парцвания
️️️️
Шумахер
78'
75'
Желтая карточка
Р. Зозуля
75'
ГОЛ! 1:3!
Е. Селезнев
Пас отдал
Н. Калинич
74'
ГОЛ! 1:2!
Е. Селезнев
Пас отдал
Р. Ротань
Желтая карточка
А. Бабырь
73'
Вторая желтая
Я. Кинаш
65'
62'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
И. Стринич
Желтая карточка
Я. Кинаш
58'
Замена
А. Бабырь
️️️️
Э. Бикфалви
58'
56'
Замена
Н. Калинич
️️️️
С. Кравченко
Желтая карточка
И. Скоба
45'
+1
Замена
Я. Кинаш
️️️️
В. Гошкодеря
41'
38'
ГОЛ! 1:1!
Жулиано
Пас отдал
Р. Зозуля
37'
Замена
В. Мандзюк
️️️️
А. Федецкий
33'
Желтая карточка
А. Федецкий
ГОЛ! 1:0!
Шумахер
Пас отдал
И. Скоба
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Шумахер
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
29
Ярослав Кинаш
ОП
17
Роман Карасюк
ЦП
7
Сергей Шевчук
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-2-1-2
42
Недилько
4
Шиков
52
Масло
23
Шершун
20
Задерецкий
23
Немчанинов
99
Гошкодеря
88
Скоба
10
Бикфалви
7
Мемешев
7
Шумахер
3-3-2-2
71
Бойко
44
Федецкий
14
Чеберячко
23
Стринич
29
Ротань
14
Кравченко
23
Канкава
20
Жулиано
22
Коноплянка
10
Зозуля
99
Матеус
7
Шумахер
3
Парцвания
3
Парцвания
7
Шумахер
99
Гошкодеря
29
Кинаш
29
Кинаш
99
Гошкодеря
10
Бикфалви
10
Бабырь
10
Бабырь
10
Бикфалви
44
Федецкий
5
Мандзюк
5
Мандзюк
44
Федецкий
23
Стринич
11
Селезнев
11
Селезнев
23
Стринич
14
Кравченко
9
Калинич
9
Калинич
14
Кравченко
Остались в запасе
Волынь
Днепр
17
Роман Карасюк
ЦП
7
Сергей Шевчук
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
28
Леандро
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
27
Ян Лаштувка
ВР
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
17
Роман Карасюк
ЦП
7
Сергей Шевчук
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
28
Леандро
ЦЗ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Волынь - Днепр
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Днепр
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