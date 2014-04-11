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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Волынь
Мариуполь - Волынь: обзор матча 11 апреля 2014
Мариуполь
11.04.2014, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Волынь
62'
А. Довгий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Волынь
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Д. Таргамадзе
90'
+2
89'
Замена
Д. Литвиненко
️️️️
Д. Козьбан
87'
Желтая карточка
М. Бабатунде
Желтая карточка
А. Путивцев
81'
75'
Замена
Д. Немчанинов
️️️️
Р. Мемешев
74'
Желтая карточка
В. Прындета
ГОЛ! 1:0!
А. Довгий
Пас отдал
Д. Таргамадзе
62'
53'
Желтая карточка
Ф. Матей
49'
Желтая карточка
Я. Масло
31'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
Э. Бикфалви
Желтая карточка
В. Кулач
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
93
Флорентин Матей
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Мариуполь
87
Ярослав Хоменко
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
22
Дмитрий Литвиненко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
4-3-2-1
1
Гальчук
5
Путивцев
18
Ордец
91
Бутко
32
Ищенко
99
Таргамадзе
24
Гречишкин
6
Довгий
5
Тотовицкий
11
Чурко
10
Кулач
4-4-1-1
13
Кичак
30
Симинин
18
Прындета
52
Масло
16
Шиш
5
Лопес
79
Бабатунде
88
Скоба
93
Матей
10
Бикфалви
89
Козьбан
99
Таргамадзе
15
Мишнев
15
Мишнев
99
Таргамадзе
Мемешев
23
Немчанинов
23
Немчанинов
Мемешев
89
Козьбан
22
Литвиненко
22
Литвиненко
89
Козьбан
10
Бикфалви
7
Мемешев
7
Мемешев
10
Бикфалви
Остались в запасе
Мариуполь
Волынь
93
Иван Цюпа
ЦЗ
87
Ярослав Хоменко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
93
Иван Цюпа
ЦЗ
87
Ярослав Хоменко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Мариуполь - Волынь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Ильичевец
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