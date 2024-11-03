Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Пилипенко - статистика

Завершил карьеру
22 апреля 2003 (23)
#25 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тверь
22
1
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Тверь
1 : 0
03.11.2024
Енисей-М
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
0 : 3
27.10.2024
Спартак-2
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
4 : 1
20.10.2024
Тверь
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
1 : 3
13.10.2024
Зенит-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо СПб
3 : 0
05.10.2024
Тверь
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
1 : 0
29.09.2024
Звезда
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Чертаново
2 : 1
22.09.2024
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
0 : 4
15.09.2024
Родина-М
56' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
4 : 1
08.09.2024
Тверь
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Тверь
1 : 2
01.09.2024
Луки-Энергия
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо-2
0 : 0
25.08.2024
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Тверь
1 : 2
18.08.2024
Балтика-2
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Сатурн
2 : 2
11.08.2024
Тверь
26' - 68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Тверь
2 : 2
04.08.2024
Знамя Труда
1' - 28'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Иркутск
4 : 1
28.07.2024
Тверь
1' - 66'
55'
60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
2 : 0
07.07.2024
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
0 : 0
01.07.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Зенит-2
1 : 0
25.06.2024
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
3 : 1
19.06.2024
Динамо СПб
1' - 82'
43, 57'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
2 : 4
13.06.2024
Тверь
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Тверь
1 : 3
07.06.2024
Чертаново
1' - 86'
37'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Родина-М
0 : 0
01.06.2024
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Тверь
1 : 1
26.05.2024
Динамо Вг
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Луки-Энергия
0 : 1
20.05.2024
Тверь
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Тверь
0 : 1
12.05.2024
Динамо-2
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Балтика-2
4 : 1
05.05.2024
Тверь
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Тверь
2 : 3
28.04.2024
Сатурн
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Знамя Труда
2 : 1
21.04.2024
Тверь
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Енисей-М
1 : 2
07.04.2024
Тверь
77' - 46'
69'
Главные новости
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
3
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
1
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
3
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+