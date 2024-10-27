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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Спартак-2
Тверь - Спартак-2: обзор матча 27 октября 2024
Тверь
27.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
0 : 3
Завершен
Спартак-2
45+2'
Н. Ищенко
52'
К. Перекальский (АГ)
58'
А. Быковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Спартак-2
Замена
А. Мирошин
️️️️
М. Шавель
87'
77'
Замена
И. Иванов
️️️️
Е. Гузиев
Желтая карточка
А. Корбан
76'
75'
Замена
Д. Плотников
️️️️
Н. Ищенко
Замена
В. Горюнов
️️️️
М. Пилипенко
75'
Замена
А. Корбан
️️️️
В. Фролов
75'
64'
Замена
И. Старков
️️️️
А. Быковский
64'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
А. Гурылев
64'
Замена
А. Филев
️️️️
Р. Войцеховский
Замена
А. Джебов
️️️️
И. Беганский
64'
Замена
М. Григорян
️️️️
И. Грицак
64'
58'
ГОЛ! 0:3!
А. Быковский
Пас отдал
Д. Иванников
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Перекальский
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Н. Ищенко
Пас отдал
Ю. Петин
Желтая карточка
И. Беганский
42'
Желтая карточка
А. Вязников
36'
28'
Желтая карточка
Р. Войцеховский
27'
Желтая карточка
Ю. Петин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
30
Клим Перекальский
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
5
Владислав Корнеев
ОП
71
Илья Беганский
ЦП
96
Матвей Шавель
ЦП
25
Михаил Пилипенко
АП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Тверь
1
Михаил Яшин
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
14
Анушервон Джебов
АП
9
Александр Корбан
ЛФ
79
Митуш Григорян
ЛФ
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
89
Виктор Солопов
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
77
Даниил Плотников
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Перекальский
74
Вязников
29
Фролов
2
Тормашев
5
Корнеев
71
Беганский
96
Шавель
25
Пилипенко
91
Чугунов
7
Грицак
10
Хлынов
3-3-1-2-1
58
Фадеев
66
Петин
41
Курошев
23
Иванников
74
Гузиев
43
Войцеховский
91
Столяров
7
Джебов
17
Гурылев
83
Ищенко
84
Быковский
29
Фролов
9
Корбан
9
Корбан
29
Фролов
96
Шавель
6
Мирошин
6
Мирошин
96
Шавель
25
Пилипенко
15
Горюнов
15
Горюнов
25
Пилипенко
71
Беганский
14
Джебов
14
Джебов
71
Беганский
7
Грицак
79
Григорян
79
Григорян
7
Грицак
74
Гузиев
18
Иванов
18
Иванов
74
Гузиев
84
Быковский
37
Старков
37
Старков
84
Быковский
83
Ищенко
77
Плотников
77
Плотников
83
Ищенко
17
Гурылев
25
Гуляев
25
Гуляев
17
Гурылев
43
Войцеховский
87
Филев
87
Филев
43
Войцеховский
Остались в запасе
Тверь
Спартак-2
1
Михаил Яшин
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
Главный тренер
Владислав Тернавский
99
Дмитрий Мельник
ВР
91
Александр Помалюк
ЦФ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
87
Артем Пономарчук
АП
89
Виктор Солопов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
1
Михаил Яшин
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
Остались в запасе
99
Дмитрий Мельник
ВР
91
Александр Помалюк
ЦФ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
87
Артем Пономарчук
АП
89
Виктор Солопов
ЛВ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Тверь - Спартак-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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