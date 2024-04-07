Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Миккель Педерсен
Статистика
Миккель Педерсен - статистика
Завершил карьеру
7 января 1996 (30), Хобро
#12 | Полузащитник
182 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рандерс
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 2 тур
Видовре
1 : 3
07.04.2024
Рандерс
80' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Рандерс
6 : 2
31.03.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Нордшелланд
1 : 1
17.03.2024
Рандерс
81' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Рандерс
0 : 0
01.12.2023
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
0 : 1
26.11.2023
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Силькеборг
1 : 1
10.11.2023
Рандерс
72' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
2 : 4
05.11.2023
Копенгаген
76' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Орхус
2 : 1
30.10.2023
Рандерс
74' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
2 : 2
22.10.2023
Брондбю
78' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.10.2023
Рандерс
88' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
1 : 0
01.10.2023
Силькеборг
75' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
1 : 1
24.09.2023
Орхус
82' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
1 : 2
17.09.2023
Рандерс
82' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
1 : 0
25.08.2023
Виборг
23' - 66'
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 0
20.08.2023
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
0 : 4
13.08.2023
Нордшелланд
71' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Копенгаген
4 : 0
05.08.2023
Рандерс
1' - 61'
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
2 : 2
30.07.2023
Видовре
1' - 82'
Главные новости
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
1
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
1
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
3
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+