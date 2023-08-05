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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Рандерс
Копенгаген - Рандерс: обзор матча 05 августа 2023
Копенгаген
05.08.2023, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Рандерс
8'
Д. Гонсалвеш
23'
Р. Барджи
29'
Д. Гонсалвеш (П)
66'
К. Дикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Рандерс
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Р. Барджи
80'
75'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Э. Бабаян
Замена
Д. Ларссон
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
67'
Замена
О. Хойлунд
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
67'
ГОЛ! 4:0!
К. Дикс
Пас отдал
К. Серенсен
66'
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
63'
61'
Замена
M. Albaek
️️️️
М. Педерсен
61'
Замена
Э. Агиири
️️️️
С. Нордли
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Д. Гонсалвеш
59'
46'
Замена
М. Эго
️️️️
Ф. Бундгор
46'
Замена
О. Ольсен
️️️️
В. Каструп
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Э. Ахури
46'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Гонсалвеш
29'
26'
Желтая карточка
В. Каструп
ГОЛ! 2:0!
Р. Барджи
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
23'
13'
Желтая карточка
Х. Андерссон
ГОЛ! 1:0!
Д. Гонсалвеш
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Мустафа Иса
ЛВ
8
Laurits Pedersen
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
3
Серенсен
2
Анкерсен
3
Вавро
4
Дикс
36
Клем
7
Гонсалвеш
19
Барджи
99
Ахури
9
Оскарссон
8
Фалк-Йенсен
3-2-2-3
30
Карльгрен
15
Копплин
6
Андерссон
28
Каструп
12
Педерсен
6
Энггор
11
Бундгор
7
Нордли
4
Даммерс
11
Бабаян
98
Одей
19
Барджи
20
Бойлесен
20
Бойлесен
19
Барджи
8
Фалк-Йенсен
6
Хойлунд
6
Хойлунд
8
Фалк-Йенсен
7
Гонсалвеш
21
Лерагер
21
Лерагер
7
Гонсалвеш
99
Ахури
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
99
Ахури
9
Оскарссон
17
Ларссон
17
Ларссон
9
Оскарссон
28
Каструп
13
Ольсен
13
Ольсен
28
Каструп
12
Педерсен
17
17
12
Педерсен
7
Нордли
21
Агиири
21
Агиири
7
Нордли
11
Бабаян
20
Клюснер
20
Клюснер
11
Бабаян
11
Бундгор
45
Эго
45
Эго
11
Бундгор
Остались в запасе
Копенгаген
Рандерс
12
Тео Сандер
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
22
Александер Нюбо
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
8
Laurits Pedersen
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
8
Laurits Pedersen
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Копенгаген - Рандерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
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