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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Нордшелланд
Рандерс - Нордшелланд: обзор матча 13 августа 2023
Рандерс
13.08.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 4 тур
0 : 4
Завершен
Нордшелланд
13'
Д. Бьоркенгрен (АГ)
65'
О. Антман
72'
Й. Тверсков
89'
А. Нагало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Нордшелланд
89'
ГОЛ! 0:4!
А. Нагало
Пас отдал
Л. Кулибали
86'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Диоманде
Замена
М. Эго
️️️️
Ф. Бундгор
79'
76'
Замена
З. Сертдемир
️️️️
М. Фрезе
72'
ГОЛ! 0:3!
Й. Тверсков
Замена
М. Педерсен
️️️️
Д. Бьоркенгрен
71'
65'
ГОЛ! 0:2!
О. Антман
Замена
С. Нордли
️️️️
M. Albaek
62'
Замена
Э. Агиири
️️️️
Э. Бабаян
62'
60'
Замена
Й. Тверсков
️️️️
Б. Нигрен
60'
Замена
И. Осман
️️️️
М. Хансен
Желтая карточка
М. Энггор
56'
Желтая карточка
Д. Бьоркенгрен
47'
Замена
В. Каструп
️️️️
О. Ольсен
46'
Желтая карточка
M. Albaek
44'
20'
Желтая карточка
Б. Нигрен
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Бьоркенгрен
Желтая карточка
О. Ольсен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
17
Mads Albaek
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
11
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
3-3-1-3
30
Карльгрен
6
Андерссон
13
Ольсен
15
Копплин
17
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
11
Бундгор
4
Даммерс
98
Одей
11
Бабаян
3-2-1-3-1
13
Хансен
3
Фрезе
3
Хей
39
Нагало
2
Вилладсен
24
Свенссон
10
Диоманде
8
Нигрен
9
Хансен
7
Нуама
11
Антман
13
Ольсен
28
Каструп
28
Каструп
13
Ольсен
6
Бьоркенгрен
12
Педерсен
12
Педерсен
6
Бьоркенгрен
17
7
Нордли
7
Нордли
17
11
Бабаян
21
Агиири
21
Агиири
11
Бабаян
11
Бундгор
45
Эго
45
Эго
11
Бундгор
8
Нигрен
6
Тверсков
6
Тверсков
8
Нигрен
3
Фрезе
16
Сертдемир
16
Сертдемир
3
Фрезе
10
Диоманде
28
Кулибали
28
Кулибали
10
Диоманде
9
Хансен
15
Осман
15
Осман
9
Хансен
Остались в запасе
Рандерс
Нордшелланд
22
Александер Нюбо
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Рандерс - Нордшелланд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
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