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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Оденсе
Рандерс - Оденсе: обзор матча 26 ноября 2023
Рандерс
26.11.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Оденсе
23'
Л. Дон Дидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Оденсе
Замена
M. Albaek
️️️️
М. Энггор
89'
Красная карточка
В. Даммерс
87'
Замена
В. Каструп
️️️️
О. Ольсен
84'
Замена
А. Камара
️️️️
С. Одей
84'
83'
Замена
А. Манне
️️️️
Б. Кадрии
73'
Желтая карточка
H. Christian Bernat
Замена
Э. Агиири
️️️️
С. Нордли
72'
67'
Желтая карточка
Б. Кадрии
47'
Замена
Н. Микельсон
️️️️
L. Owusu
45'
Желтая карточка
Т. Трибулл
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дон Дидсон
Пас отдал
Б. Кадрии
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
28
Лассо Кулибали
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
9
Башким Кадрии
(К)
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
23
Свен Келер
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Рандерс
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Мустафа Иса
ЛВ
17
Mads Albaek
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Оденсе
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
3-3-2-2
30
Карльгрен
3
Хег
13
Ольсен
7
Каллесе
28
Кулибали
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
11
Бундгор
7
Нордли
4
Даммерс
98
Одей
4-1-2-1-2
1
3
28
Слотсагер
22
Хеландер
15
Иванчевич
28
Трибулл
9
Кадрии
22
Аль-Хадж
11
Дидсон
20
23
Келер
13
Ольсен
28
Каструп
28
Каструп
13
Ольсен
6
Энггор
17
17
6
Энггор
7
Нордли
21
Агиири
21
Агиири
7
Нордли
98
Одей
45
Камара
45
Камара
98
Одей
9
Кадрии
8
Манне
8
Манне
9
Кадрии
20
2
Микельсон
2
Микельсон
20
Остались в запасе
Рандерс
Оденсе
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Остались в запасе
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Рандерс - Оденсе
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Главный судья:
Lasse Laebel Graagaard, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
Новости команд
Все
Рандерс
Оденсе
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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