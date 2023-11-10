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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Рандерс
Силькеборг - Рандерс: обзор матча 10 ноября 2023
Силькеборг
10.11.2023, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Рандерс
84'
К. Маккоуэтт
21'
Д. Бьоркенгрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Рандерс
90'
+1
Замена
А. Камара
️️️️
Ф. Бундгор
Пенальти не реализован!
С. Тенгстедт
89'
ГОЛ! 1:1!
К. Маккоуэтт
Пас отдал
А. Клинге
84'
82'
Замена
Й. Кудск
️️️️
Л. Кулибали
Замена
К. Маккоуэтт
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
78'
72'
Замена
М. Педерсен
️️️️
С. Нордли
72'
Замена
Э. Агиири
️️️️
С. Одей
Замена
К. Куск
️️️️
П. Маттссон
63'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
А. Линд
63'
53'
Желтая карточка
В. Даммерс
51'
Желтая карточка
Д. Бьоркенгрен
45'
Желтая карточка
Д. Хег
30'
Желтая карточка
Л. Кулибали
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бьоркенгрен
Пас отдал
Д. Хег
5'
Желтая карточка
С. Одей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
28
Лассо Кулибали
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
Рандерс
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
3-5-2
1
Ларсен
3
Сальквист
40
Буш
22
Сонне
7
Маттссон
23
Тордарсон
6
Бринк
19
Мусонда
19
Клинге
8
Адамсен
11
Линд
3-3-2-2
30
Карльгрен
7
Каллесе
13
Ольсен
3
Хег
28
Кулибали
6
Бьоркенгрен
6
Энггор
11
Бундгор
7
Нордли
4
Даммерс
98
Одей
7
Маттссон
7
Куск
7
Куск
7
Маттссон
11
Линд
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
11
Линд
23
Тордарсон
18
Маккоуэтт
18
Маккоуэтт
23
Тордарсон
28
Кулибали
4
Кудск
4
Кудск
28
Кулибали
7
Нордли
12
Педерсен
12
Педерсен
7
Нордли
98
Одей
21
Агиири
21
Агиири
98
Одей
11
Бундгор
45
Камара
45
Камара
11
Бундгор
Остались в запасе
Силькеборг
Рандерс
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Остались в запасе
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Силькеборг - Рандерс
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
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Силькеборг
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2022.09.08 21:50
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
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