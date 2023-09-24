Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Орхус
Рандерс - Орхус: обзор матча 24 сентября 2023
Рандерс
24.09.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Орхус
34'
С. Одей
89'
П. Мортенсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Орхус
Желтая карточка
М. Энггор
90'
+1
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Мортенсен
85'
Замена
Я. Андерсен
️️️️
Ф. Беймо
82'
Замена
М. Сауэр
️️️️
Ф. Брандхоф
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
82'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Д. Бьоркенгрен
82'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
С. Одей
71'
Замена
М. Каллесе
️️️️
О. Ольсен
71'
68'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
68'
Замена
П. Бьюр
️️️️
М. Андерсон
68'
Замена
Т. Бек
️️️️
М. Кнустер
58'
Желтая карточка
М. Кнустер
Замена
M. Albaek
️️️️
Э. Бабаян
49'
Желтая карточка
В. Даммерс
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Одей
Пас отдал
Л. Кулибали
34'
29'
Желтая карточка
Д. Линкс
Желтая карточка
О. Ольсен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
4
Вессел Даммерс
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
17
Mads Albaek
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Орхус
32
Jonathan Hutters
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
19
Эрик Кал
ЛЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
27
Michael Akoto
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
3-3-4
30
Карльгрен
13
Ольсен
3
Хег
15
Копплин
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
28
Кулибали
4
Даммерс
11
Бабаян
45
Эго
98
Одей
4-3-1-2
1
Хансен
14
Мельгор
5
Тингагер
5
Кнустер
2
Беймо
4
Кнудсен
23
Андерсон
29
Брандхоф
11
Линкс
13
Серра
9
Мортенсен
13
Ольсен
7
Каллесе
7
Каллесе
13
Ольсен
11
Бабаян
17
17
11
Бабаян
6
Бьоркенгрен
12
Педерсен
12
Педерсен
6
Бьоркенгрен
98
Одей
11
Бундгор
11
Бундгор
98
Одей
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
23
Андерсон
21
Бьюр
21
Бьюр
23
Андерсон
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
2
Беймо
26
Андерсен
26
Андерсен
2
Беймо
29
Брандхоф
18
Сауэр
18
Сауэр
29
Брандхоф
5
Кнустер
31
Бек
31
Бек
5
Кнустер
Остались в запасе
Рандерс
Орхус
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
32
Jonathan Hutters
ВР
27
Michael Akoto
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Остались в запасе
32
Jonathan Hutters
ВР
27
Michael Akoto
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Рандерс - Орхус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Новости команд
Все
Рандерс
Орхус
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+