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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Рандерс
Люнгбю - Рандерс: обзор матча 20 августа 2023
Люнгбю
20.08.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Рандерс
86'
Ф. Гиткьяер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Рандерс
90'
+3
Желтая карточка
Й. Кудск
Замена
G. Mortensen
️️️️
Ф. Гиткьяер
89'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гиткьяер
Пас отдал
М. Ремер
86'
86'
Замена
Й. Кудск
️️️️
О. Ольсен
83'
Желтая карточка
О. Ольсен
Замена
J. Amon
️️️️
Б. Хамалайнен
83'
71'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
С. Нордли
71'
Замена
Х. Андерссон
️️️️
Д. Хег
66'
Замена
М. Эго
️️️️
Ф. Бундгор
66'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Э. Агиири
Замена
А. Гудьонсен
️️️️
К. Винтер
64'
Замена
М. Йенсен
️️️️
T. Storm
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
4
Johan Meyer
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
10
Резан Корлу
АП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
Рандерс
51
Mathias Simonsen
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
4-4-2
1
6
Бьелланд
5
Грегор
2
Кумадо
3
Хамалайнен
42
Чуквуани
21
15
Винтер
8
Ремер
26
Гиткьяер
22
Магнуссон
3-2-3-2
30
Карльгрен
15
Копплин
13
Ольсен
3
Хег
6
Бьоркенгрен
6
Энггор
11
Бундгор
7
Нордли
21
Агиири
4
Даммерс
98
Одей
21
3
Йенсен
3
Йенсен
21
3
Хамалайнен
11
11
3
Хамалайнен
15
Винтер
9
Гудьонсен
9
Гудьонсен
15
Винтер
26
Гиткьяер
3
3
26
Гиткьяер
13
Ольсен
4
Кудск
4
Кудск
13
Ольсен
3
Хег
6
Андерссон
6
Андерссон
3
Хег
7
Нордли
20
Клюснер
20
Клюснер
7
Нордли
11
Бундгор
45
Эго
45
Эго
11
Бундгор
21
Агиири
11
Бабаян
11
Бабаян
21
Агиири
Остались в запасе
Люнгбю
Рандерс
32
Jannich Storch
ВР
4
Johan Meyer
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
10
Резан Корлу
АП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
51
Mathias Simonsen
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
4
Johan Meyer
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
10
Резан Корлу
АП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Остались в запасе
51
Mathias Simonsen
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Люнгбю - Рандерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
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