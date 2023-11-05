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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Копенгаген
Рандерс - Копенгаген: обзор матча 05 ноября 2023
Рандерс
05.11.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 14 тур
2 : 4
Завершен
Копенгаген
4'
Ф. Бундгор
60'
С. Нордли
7'
Р. Фалк-Йенсен
66'
В. Классон
72'
Д. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Копенгаген
88'
Желтая карточка
Э. Ахури
Замена
Э. Агиири
️️️️
М. Энггор
86'
Замена
М. Педерсен
️️️️
С. Нордли
76'
Замена
А. Камара
️️️️
С. Одей
76'
Замена
Х. Андерссон
️️️️
Д. Хег
76'
Желтая карточка
П. Карльгрен
74'
72'
ГОЛ! 2:3!
Д. Ларссон
Пас отдал
О. Стейнн Оскарссон
66'
ГОЛ! 2:2!
В. Классон
Пас отдал
Э. Ахури
ГОЛ! 2:1!
С. Нордли
Пас отдал
О. Ольсен
60'
60'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Р. Барджи
52'
Замена
К. Серенсен
️️️️
П. Анкерсен
52'
Замена
В. Классон
️️️️
О. Хойлунд
46'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
А. Корнелиус
7'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалк-Йенсен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бундгор
Пас отдал
М. Каллесе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Рандерс
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
3-3-2-2
30
Карльгрен
13
Ольсен
3
Хег
7
Каллесе
6
Бьоркенгрен
28
Кулибали
6
Энггор
11
Бундгор
7
Нордли
4
Даммерс
98
Одей
4-2-2-2
25
Грабара
4
Дикс
3
Вавро
2
Анкерсен
12
Йелерт
6
Хойлунд
21
Лерагер
19
Барджи
99
Ахури
8
Фалк-Йенсен
14
Корнелиус
3
Хег
6
Андерссон
6
Андерссон
3
Хег
7
Нордли
12
Педерсен
12
Педерсен
7
Нордли
6
Энггор
21
Агиири
21
Агиири
6
Энггор
98
Одей
45
Камара
45
Камара
98
Одей
2
Анкерсен
3
Серенсен
3
Серенсен
2
Анкерсен
6
Хойлунд
7
Классон
7
Классон
6
Хойлунд
19
Барджи
17
Ларссон
17
Ларссон
19
Барджи
14
Корнелиус
9
Оскарссон
9
Оскарссон
14
Корнелиус
Остались в запасе
Рандерс
Копенгаген
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
12
Тео Сандер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Рандерс - Копенгаген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
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