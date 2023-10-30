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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Рандерс
Орхус - Рандерс: обзор матча 30 октября 2023
Орхус
30.10.2023, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Рандерс
27'
Я. Серра
85'
Т. Бек
35'
Ф. Бундгор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Рандерс
Вторая желтая
Ф. Брандхоф
90'
+9
Желтая карточка
Ф. Брандхоф
90'
+9
Замена
T. Anker
️️️️
Т. Бек
90'
+4
89'
Желтая карточка
М. Педерсен
86'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Каллесе
86'
Замена
M. Albaek
️️️️
М. Энггор
ГОЛ! 2:1!
Т. Бек
Пас отдал
Ф. Брандхоф
85'
Желтая карточка
Н. Поульсен
77'
Замена
Я. Андерсен
️️️️
М. Кнудсен
76'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
Я. Серра
76'
74'
Замена
М. Педерсен
️️️️
С. Нордли
74'
Замена
Э. Агиири
️️️️
Ф. Бундгор
Замена
Д. Линкс
️️️️
Э. Кал
67'
Желтая карточка
М. Кнудсен
66'
36'
Замена
О. Ольсен
️️️️
Б. Копплин
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Бундгор
Желтая карточка
Т. Мельгор
34'
ГОЛ! 1:0!
Я. Серра
Пас отдал
Э. Кал
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К)
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
(К)
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
28
Лассо Кулибали
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
27
Michael Akoto
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Мустафа Иса
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
4-3-1-2
1
Пикок-Фаррел
19
Кал
2
Беймо
5
Тингагер
14
Мельгор
4
Кнудсен
6
Поульсен
23
Андерсон
31
Бек
13
Серра
9
Мортенсен
3-3-2-2
30
Карльгрен
15
Копплин
3
Хег
7
Каллесе
28
Кулибали
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
11
Бундгор
7
Нордли
4
Даммерс
98
Одей
31
Бек
4
4
31
Бек
4
Кнудсен
26
Андерсен
26
Андерсен
4
Кнудсен
13
Серра
29
Брандхоф
29
Брандхоф
13
Серра
19
Кал
11
Линкс
11
Линкс
19
Кал
15
Копплин
13
Ольсен
13
Ольсен
15
Копплин
7
Нордли
12
Педерсен
12
Педерсен
7
Нордли
6
Энггор
17
17
6
Энггор
11
Бундгор
21
Агиири
21
Агиири
11
Бундгор
7
Каллесе
45
Камара
45
Камара
7
Каллесе
Остались в запасе
Орхус
Рандерс
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
27
Michael Akoto
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
27
Michael Akoto
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Орхус - Рандерс
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kjaersgaard-Andersen, Denmark
Стадион:
Ceres Park, Aarhus
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