Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Силькеборг
Рандерс - Силькеборг: обзор матча 01 октября 2023
Рандерс
01.10.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Силькеборг
79'
Э. Агиири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Силькеборг
Замена
А. Камара
️️️️
С. Одей
87'
84'
Желтая карточка
А. Буш
83'
Замена
F. Carlsen
️️️️
А. Клинге
Замена
М. Каллесе
️️️️
Л. Кулибали
82'
ГОЛ! 1:0!
Э. Агиири
Пас отдал
Б. Копплин
79'
Замена
М. Педерсен
️️️️
С. Нордли
75'
Замена
Э. Агиири
️️️️
Ф. Бундгор
75'
69'
Замена
К. Куск
️️️️
К. Маккоуэтт
68'
Желтая карточка
О. Сонне
Желтая карточка
М. Энггор
65'
62'
Желтая карточка
А. Линд
59'
Замена
Л. Мусонда
️️️️
Р. Эстрем
46'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
С. Тенгстедт
37'
Желтая карточка
М. Бринк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
28
Лассо Кулибали
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
4
Вессел Даммерс
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Мустафа Иса
ЛВ
17
Mads Albaek
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Frederik Carlsen
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
3-3-2-2
30
Карльгрен
13
Ольсен
3
Хег
15
Копплин
28
Кулибали
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
11
Бундгор
7
Нордли
98
Одей
4
Даммерс
4-3-3
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
40
Буш
3
Эстрем
7
Маттссон
6
Бринк
19
Клинге
10
Тенгстедт
11
Линд
18
Маккоуэтт
28
Кулибали
7
Каллесе
7
Каллесе
28
Кулибали
7
Нордли
12
Педерсен
12
Педерсен
7
Нордли
11
Бундгор
21
Агиири
21
Агиири
11
Бундгор
98
Одей
45
Камара
45
Камара
98
Одей
19
Клинге
8
8
19
Клинге
3
Эстрем
19
Мусонда
19
Мусонда
3
Эстрем
10
Тенгстедт
23
Тордарсон
23
Тордарсон
10
Тенгстедт
18
Маккоуэтт
7
Куск
7
Куск
18
Маккоуэтт
Остались в запасе
Рандерс
Силькеборг
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
41
Оскар Боесен
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
41
Оскар Боесен
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Рандерс - Силькеборг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Новости команд
Все
Рандерс
Силькеборг
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+