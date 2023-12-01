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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Вайле
Рандерс - Вайле: обзор матча 01 декабря 2023
Рандерс
01.12.2023, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Вайле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Вайле
90'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
87'
Желтая карточка
Д. Колингер
83'
Желтая карточка
M. Elvius
80'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
Й. Нгбакото
80'
Замена
А. Бусуладжич
️️️️
Х. Барри
Желтая карточка
О. Ольсен
74'
Замена
А. Камара
️️️️
С. Одей
73'
62'
Замена
М. Джувара
️️️️
К. Киркегор
52'
Желтая карточка
О. Провстгор
Пенальти не реализован!
Ф. Бундгор
41'
Замена
Й. Кудск
️️️️
М. Каллесе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
(К)
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
13
Оливер Ольсен
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
28
Лассо Кулибали
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
6
Рауль Альбентоса
(К)
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
5
Хамза Барри
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Рандерс
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Мустафа Иса
ЛВ
17
Mads Albaek
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Вайле
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
8
Азер Бусуладжич
ОП
26
Джилли Соренсен
ЦП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
14
Christian Gammelgaard
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
4-3-2-1
30
Карльгрен
7
Каллесе
3
Хег
6
Андерссон
13
Ольсен
28
Кулибали
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
11
Бундгор
7
Нордли
98
Одей
4-2-2-2
1
Тротт
25
Провстгор
20
Колингер
59
6
Альбентоса
5
Барри
6
Эзатолахи
7
Нгбакото
10
Киркегор
2
7
Онугха
7
Каллесе
4
Кудск
4
Кудск
7
Каллесе
98
Одей
45
Камара
45
Камара
98
Одей
5
Барри
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
5
Барри
10
Киркегор
7
Джувара
7
Джувара
10
Киркегор
7
Нгбакото
78
Ассеннун
78
Ассеннун
7
Нгбакото
Остались в запасе
Рандерс
Вайле
28
Вильям Каструп
ЛЗ
17
Mads Albaek
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
14
Christian Gammelgaard
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
28
Вильям Каструп
ЛЗ
17
Mads Albaek
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
14
Christian Gammelgaard
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Рандерс - Вайле
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Главный судья:
Jens Maae, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
Новости команд
Все
Рандерс
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
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